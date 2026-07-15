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«Контур.Толк» запустил переговорные комнаты под ключ на базе оборудования Yealink

Теперь компании могут приобрести приложение для переговорных от «Толка» вместе с готовым комплектом совместимого оборудования, без самостоятельного подбора, тестирования и настройки устройств. Это позволяет сократить время запуска переговорной с 20 до 6 часов и снизить дополнительные расходы на интеграцию и проверку оборудования: экономия в среднем может достигать миллион рублей в зависимости от количества переговорных. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

При запуске переговорной комнаты компаниям приходится решать сразу несколько задач: выбрать платформу для общения, подобрать камеры, микрофоны и экраны, проверить их совместимость с платформой для видеосвязи, организовать монтаж и настройку. На это могут уходить недели работы ИТ-специалистов и дополнительные расходы на интеграцию. По оценкам рынка, стоимость монтажа и настройки часто составляет около 20% от стоимости оборудования.

Теперь компании могут приобрести приложение для переговорных от «Толка» вместе с готовым комплектом совместимого оборудования — от небольших комнат до конференц-залов. Приложение превращает обычную переговорную в пространство для гибридных встреч: показывает расписание на день, позволяет подключиться к встрече одним нажатием или по QR-коду, демонстрировать экран, запускать запись и управлять встречей с планшета, телефона или ноутбука. Администраторы могут удаленно следить за состоянием всех переговорных, массово менять настройки и быстро узнавать о проблемах.

Теперь дополнительно к программному обеспечению клиенты могут получить решение от партнера «Толка» — компании «АйПиМатика», официального поставщика оборудования Yealink. В состав комплекта входит необходимая техника: мини-ПК, планшеты для управления, камера, микрофоны, аудиосистема, экран — позиции подбираются индивидуально.

Такой подход позволяет быстрее запускать переговорные комнаты в работу. По внутренним оценкам, время на развертывание одной переговорной может сократиться в среднем до 6 часов за счет уже проверенной совместимости оборудования и программного обеспечения. При оснащении нескольких комнат компании также могут значительно снизить расходы на интеграцию и тестирование.

Решение подойдет компаниям с гибридным форматом работы, организациям с несколькими офисами, а также тем, кто открывает новые рабочие пространства и хочет быстро оборудовать переговорные комнаты.

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Одно из ключевых преимуществ нового формата — единая ответственность за решение. Компания получает протестированную связку программного обеспечения и оборудования и понимает, куда обращаться по вопросам внедрения и эксплуатации.

Андрей Нестеренко, руководитель сервиса «Контур.Толк»: «При оснащении переговорных компании часто сталкиваются с одной и той же проблемой: оборудование и программное обеспечение приобретаются у разных поставщиков, а проверка совместимости и настройка ложатся на внутреннюю ИТ-команду. Мы решили упростить этот процесс. Теперь клиент может получить готовую переговорную комнату, где оборудование Yealink уже подобрано и протестировано для работы с «Контур.Толком». Это помогает быстрее запускать переговорные в работу и снижает нагрузку на специалистов компании».

Помимо типовых комплектов для переговорных комнат разного размера клиентам доступны индивидуальные конфигурации для крупных переговорных, конференц-залов и учебных аудиторий.

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