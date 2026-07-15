Где начинался Омск: «МегаФон» улучшил связь в центре города

Старейший район Омска – Центральный получил увеличенную емкость сети и более устойчивую связь «МегаФона». Оператор установил базовые станции, работающие сразу в нескольких частотных диапазонах 4G, укрепив сигнал в историческом районе города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование специалисты смонтировали в Центральном округе. В зону покрытия вошла территория, где зарождался город и расположены популярные у горожан парки и храмы, а также локации с традиционно высоким мобильным трафиком — территории университетов. Еще одну базовую станцию возвели на границе с Советским административным округом, в глубине жилой застройки.

Инженеры задействовали комплекс частот с высокой пропускной способностью. Благодаря этому еще больше абонентов могут одновременно пользоваться интернетом без потери скорости. Это важно для густонаселенных районов. Кроме того, связисты активировали низкочастотные диапазоны LTE, которые обеспечивают широкое покрытие и стабильный сигнал внутри зданий.

«В центре мегаполиса всегда много деловых и досуговых площадок. Именно здесь происходит обмен большими объемами данных, используются продвинутые технологии, которые требуют устойчивого интернета. Чтобы местные предприятия работали без сбоев, а пользователи всегда могли выходить в Сеть, мы своевременно строим новые базовые станции и модернизируем действующие. Проведенные замеры показали, что максимальная скорость мобильного интернета по базовой станции в районе улиц Яковлева и Октябрьская составляет до 100 Мбит/с», — отметил руководитель технического отдела «МегаФона» в Омской области Алексей Полонский.