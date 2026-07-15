Axenix: искусственный интеллект становится частью операционной модели банков

Искусственный интеллект перестает быть точечным экспериментом и становится основой перестройки операционной модели банков — с перераспределением ролей между сотрудниками, системами автоматизации и ИИ-агентами. К такому выводу пришли аналитики компании Axenix в исследовании «Банки будущего: тренды и развитие в мире», посвященном ключевым направлениям трансформации мирового банковского сектора. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Главный драйвер сдвига — растущий спрос на скорость и персонализацию сервисов, который все труднее закрывать процессами с преобладанием ручных операций. Поэтому банки постепенно переходят от «умных инструментов», которые лишь подсказывают сотруднику, к «умным исполнителям» — агентным системам, способным самостоятельно планировать и выполнять сложные задачи в разных банковских сценариях. Пока такие решения остаются редкостью в промышленной эксплуатации: их сдерживают требования регуляторов, модельные риски и вопросы качества данных. Поэтому большинство банков движутся к автономности поэтапно — от «умной надстройки» над существующим процессом к агентным приложениям под отдельные функции и далее к полному перепроектированию процесса, где человек выполняет роль контролера, а не исполнителя рутинных операций.

Особенно быстро ИИ проникает в комплаенс, мониторинг и киберзащиту. В процедурах KYC (проверка клиента) и AML (противодействие отмыванию доходов) банки применяют поведенческую аналитику и выявление аномалий, чтобы точнее находить подозрительные операции. В рыночном надзоре ИИ помогает предотвращать нарушения внутри самого банка — через непрерывный мониторинг сделок, выявление признаков инсайдерской торговли и анализ коммуникаций сотрудников. Одновременно перестраивается киберзащита: рост числа дипфейков и мошенничества с использованием генеративного ИИ заставляет банки усиливать удаленную идентификацию клиентов — внедрять проверку «живости» (liveness detection) и поведенческую биометрию.

Параллельно банки массово внедряют ИИ-помощников для разработчиков, риск-менеджеров, сотрудников поддержки и аналитиков. Такие инструменты берут на себя рутину: поиск информации, подготовку и перепроверку типовых документов, — а сотрудники сосредотачиваются на коммуникации с клиентом и принятии решений.

Тренд на активное внедрение ИИ прослеживается и в российском банковском секторе. По данным Банка России, которые приводятся в исследовании, на конец 2025 г. технологии искусственного интеллекта применяла уже каждая пятая финансовая организация в стране, еще около трети планируют внедрить их в ближайшие три года. Большинство используют ИИ прежде всего для снижения операционных затрат и оптимизации управления рисками.

Развитие ИИ в российских банках идет на фоне импортозамещения и перехода к цифровому суверенитету: как субъекты критической информационной инфраструктуры, банки выстраивают ИИ-решения преимущественно на отечественном технологическом стеке.

«Российские банки уверенно проходят путь от отдельных пилотов к системному использованию ИИ — сегодня это уже рабочий инструмент, встроенный в конкретные процессы и приносящий измеримый экономический эффект. При этом фокус пока смещен в сторону внутренней эффективности: сокращения издержек, ускорения обработки обращений, более точного управления рисками. Ключевыми ограничителями остаются качество и доступность данных, а также уровень доверия к технологии — как со стороны регулятора, так и со стороны клиентов», — сказала Анастасия Иволина-Райская, директор практики «Рынки капитала» Axenix.

Перестройка операционной модели под ИИ — первый из шести макротрендов, которые эксперты Axenix выделили в исследовании мирового банковского сектора. Помимо него, в отчете рассматриваются трансформация банков в персональных финансовых помощников клиентов, клиентский опыт как драйвер роста выручки, борьба за статус основного финансового партнера клиента, переход к открытым моделям данных и партнерствам, а также трансформация платежной инфраструктуры в сторону цифровых и программируемых моделей.