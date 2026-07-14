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В Подмосковье умный сервис упростил оформление бесплатной путевки в детский лагерь

На региональном портале в услугу по организации отдыха детей в каникулярное время внедрили сервис автоматического заполнения данных ребенка. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С начала 2026 г. на регпортале подано свыше 22 тыс. заявлений на предоставление бесплатных путевок в детский лагерь. Теперь оформить онлайн-заявку стало проще: умный сервис автоматически заполнит данные о ребенке из личного кабинета портала госуслуг – вручную вводить информацию не нужно. Также сервис проверит наличие ранее поданного, но еще не рассмотренного заявления. Если такое обращение есть, на экране появится уведомление», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В Московской области дети в возрасте от 7 до 15 лет – из многодетных или малообеспеченных семей, сироты, дети‑инвалиды, а также дети в трудной жизненной ситуации – могут раз в год получить бесплатную путевку в лагерь. При этом каждое муниципальное образование самостоятельно определяет льготные категории для предоставления этой услуги.

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Подать заявление на предоставление бесплатной путевки можно в электронном виде. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Семья» – «Детям».

В течение шести рабочих дней в личный кабинет заявителя поступит ответ – решение о постановке в очередь на бесплатную путевку либо отказ в постановке. Если решение положительное – подробную информацию (номер очереди, лагеря, даты смен и др.) можно узнать в Управлении образования Администрации городского округа, где зарегистрирован ребенок.

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