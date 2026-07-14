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В «Гознак.Инвестициях» добавлена регистрация через «Госуслуги»

Пользователи, у которых есть личный кабинет на портале «Госуслуг», могут полностью удаленно подтвердить свою личность при регистрации в сервисе «Гознак.Инвестиции». Благодаря этому зарегистрироваться в сервисе, не выходя из дома, могут практически все совершеннолетние граждане России.

Процесс идентификации через «Госуслуги» предельно прост: нужно лишь во время регистрации выбрать соответствующий вариант подтверждения личности, авторизоваться на портале «Госуслуг», после чего дать свое согласие на передачу данных. После этого личность пользователя будет автоматически подтверждена, и ему станет доступна полноценная работа в «Гознак.Инвестициях».

«Интеграция с «Госуслугами» - долгожданное для нас и для наших клиентов событие, к которому мы шли не один месяц, - отметил руководитель сервиса «Гознак.Инвестиции» Дмитрий Шишкин. - Система идентификации для входа на портал «Госуслуг» - это без преувеличения эталон надежности и защиты персональных данных в нашей стране, для подключения к которой нужно соответствовать строгим требованиям информационной безопасности. То, что мы наконец успешно прошли этот путь, показывает, что данные наших пользователей надежно защищены, а начать работу с «Гознак.Инвестициями» стало, пожалуй, удобно и привычно, как никогда раньше. Но мы не будем останавливаться на достигнутом, продолжим добавлять новые варианты удаленной идентификации в будущем».

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