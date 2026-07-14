CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Цифровизация Электроника
|

Ученые придумали, как догнать кометы и астероиды, залетевшие в Солнечную систему

Ученые МФТИ и Института прикладной математики РАН разработали систему для полетов к межзвездным объектам, залетевшим в Солнечную систему. Она сокращает расход топлива примерно на 30% и способна перехватить объект независимо от направления его подлета. Результаты исследования опубликованы в журнале Advances in Space Research. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Когда в Солнечную систему залетает объект из другой звнздной системы, у учнных есть всего несколько месяцев, чтобы его изучить. Межзвнздные кометы и астероиды движутся на огромной скорости и быстро покидают Солнечную систему.

Например, астероид 1I/Оумуамуа в 2017 г. поймали уже на вылете из Солнечной системы. Его наблюдали около 120 дней. На изучение комет 2I/Борисов и 3I/ATLAS было около полугода. Но даже этого времени недостаточно, чтобы отправить к объектам космические аппараты, рассмотреть их в деталях и собрать образцы их грунта для изучения на Земле.

Тогда учнным пришла идея, разместить в разных точках на орбите вокруг Солнца сеть спутников с большими солнечными парусами. Когда телескопы обнаруживают межзвнздный объект, система рассчитывает оптимальные траектории и время полнта и выбирает спутник для выполнения миссии. Он включает ионные двигатели малой тяги и направляется к Солнцу. Используя его мощную гравитацию, аппарат ускоряется и совершает рывок в межзвездному гостю.

В новом исследовании учёные МФТИ и Института прикладной математики РАН нашли способ радикально сократить расход топлива во время этого маннвра. Они разработали алгоритм, который во время разгона распределяет нагрузку между двумя системами: солнечным парусом и обычными ионными двигателями.

«Во время падения к Солнцу спутник не складывает парус, а непрерывно регулирует угол его наклона, чтобы получить дополнительное ускорение от солнечных частиц в нужном направлении. Проблема в том, что парус может создавать тягу лишь в ограниченной области – обычно этого не хватает. Поэтому мы вывели математическую теорему поточечного проецирования. В каждый момент времени наш алгоритм сравнивает нужный вектор оптимального ускорения с тем, что способен дать парус. И если парус не справляется, недостаток мгновенно компенсируют ионные двигатели», – Махди Ахлумади, доцент кафедры теоретической механики МФТИ.

Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения
Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения Импортонезависимость

Численное моделирование провели на примере Оумуамуа. Этот астероид пролетал через Солнечную систему в 2017 г. Ученые рассчитали, что для встречи с объектом на расстоянии 1,5 астрономических единиц от Солнца требуется изменить скорость аппарата на 21 км/с. Почти половину этого прироста обеспечивает солнечный свет. Без паруса весь манёвр пришлось бы выполнять с помощью двигателей, что потребовало бы около 40 кг топлива. Гибридная схема сокращает эту цифру до 30 кг.

Ученые также рассчитали, на каком расстоянии от Солнца энергетически наиболее выгодно перехватывать межзвёздные объекты. Оказалось, чем дальше находится объект от Солнца, тем тяжелее его догнать с помощью гравитационного манёвра. Если астероид находится на расстоянии 1,5 астрономических единиц (полтора расстояния от Земли до Солнца), то возможных траекторий полёта к нему много, но на расстоянии в две астрономических единицы остаются только две траектории.

Согласно модели, для перехвата объекта с любого направления достаточно восьми аппаратов, расставленных на орбите Земли вокруг Солнца.

Сейчас разработка существует на уровне расчетов и алгоритмов. Для практического воплощения системы нужны солнечные паруса примерно в 40 раз легче, чем парус существующего сейчас аппарата Solar Cruiser. С появлением новых сверхлёгких материалов эта работа ляжет в основу проектирования миссий быстрого реагирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

В России внезапно перестал работать GitHub

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

Создан первый в мире квантовый тепловой двигатель на основе сверхпроводников

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Китайцы создают интерфейс мозг-компьютер, не требующий делать дырку в черепе

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще