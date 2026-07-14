CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

С новой связью: «МегаФон» запустил 4G для сысертских садоводов

Техническая служба «МегаФона» запустила новые базовые станции в Талицком и Сысертском муниципальном округах Свердловской области. Теперь стабильная мобильная связь и интернет от «МегаФона» доступны для жителей села Завьяловское, а также дачников СНТ «Новофомино». В целом новое качество цифровых услуг стало доступно примерно для 1000 человек. Об Этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Построенные телеком-объекты работают в среднечастотном диапазоне и обеспечивают скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы любители отдыха на природе и владельцы частных домов могли свободно пользоваться привычными онлайн-приложениями, общаться онлайн или дистанционно решать рабочие вопросы.

В селе Завьяловское отечественная базовая станция стала первой, запущенной «МегаФоном». Теперь для жителей небольшого населенного пункта доступен не только 4G-сигнал, но и звонки по технологии VoLTE (цифровые звонки через интернет) с быстрым соединением и чистым звуком.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

«Ориентируясь на потребности наших клиентов, мы используем современные технологии для улучшения связи в небольших локациях. Пользователи в Талицком и Сысертском муниципальных округах уже сейчас могут пользоваться мобильной сетью на скоростях до 100 Мбит/с. Помимо этого, новые объекты уже готовы к работе на сети пятого поколения», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков.

Это не первые объекты, запущенные в садовых товарищества и селах к дачному сезону: летом специалисты оператора запустили телеком-оборудование для дачников Верхней Пышмы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

В России внезапно перестал работать GitHub

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Создан первый в мире квантовый тепловой двигатель на основе сверхпроводников

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Китайцы создают интерфейс мозг-компьютер, не требующий делать дырку в черепе

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще