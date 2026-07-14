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Рост спроса на Wi-Fi на вокзалах: пассажиры скачали почти 3,5 тыс. ТБ за полгода

В первом полугодии 2026 г. объем скачанного трафика в сети публичного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях достиг 3 467 ТБ, что на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число сессий составило 9,2 млн против 4,2 млн в с января по июнь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители АО «Компания ТрансТелеКом».

Оператором сервиса выступает АО «Компания ТрансТелеКом».

Значительный рост связан с активным использованием беспроводного интернета для решения повседневных задач – навигации, вызова такси и скачивания контента в ожидании поездов. Лидерами по объему скачанных данных в первом полугодии 2026 г. стали в основном вокзалы южных направлений: Краснодар – 57,7 ТБ, Адлер – 47,75 ТБ, Ростов-на-Дону – 46 ТБ, Брянск – 45 ТБ, МЦД Восточный – 35 ТБ.

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Для сравнения, в первом полугодии 2025 г. структура лидеров выглядела иначе: тогда первое место занимал МЦД Восточный (33,92 ТБ), за ним следовал Павелецкий вокзал Москвы (28,64 ТБ), а замыкал пятерку Краснодар (25,38 ТБ). Нынешняя динамика подтверждает растущую востребованность сервиса в регионах.

Проект по обеспечению беспроводным доступом в интернет на железнодорожных вокзалах и станциях реализуется ОАО «РЖД» совместно с АО «Компания ТрансТелеКом» с 2015 г. Для пассажиров услуга бесплатна. Чтобы воспользоваться ею, достаточно пройти несложную регистрацию – в дальнейшем система будет автоматически узнавать пользователя на любой подключенной к проекту локации, и повторная авторизация не потребуется.

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