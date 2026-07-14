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Российские компании рассказали о ключевых сценариях и эффектах использования интеграционных инструментов

Согласно исследованию Nexign, большинство российских компаний применяют для работы с данными интеграционные инструменты, самый востребованный класс решений — ETL-системы. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

Объем данных в мире продолжает стремительно расти: ежедневно генерируется порядка 400 млн терабайт информации. По оценкам экспертов, в 2025 г. объем созданных данных достиг 181 зеттабайта, а в текущем может превысить 200 зеттабайт. В условиях такого увеличения количества данных и масштабной цифровизации компаниям становится все сложнее обеспечивать стабильный обмен и обработку данных без применения систем ETL/ESB.

Согласно результатам исследования Nexign, 71% опрошенных организаций уже используют интеграционные инструменты. Среди них не только корпорации (20%) и крупный бизнес (17%), но и компании среднего и малого сегмента (34%). При этом чуть более половины респондентов применяют отдельные инструменты, такие как ESB-шины, ETL-решения или брокеры сообщений, тогда как комплексные интеграционные платформы используют 17% компаний.

В приоритете — гибкость и надежность

В среднем компании используют в своей работе более одного инструмента. Наиболее распространенными являются ETL-системы — они установлены у 62% респондентов. ESB применяют 44% компаний, ELT — 26%.

Исследование показывает, что использование коммерческих продуктов не является единственной альтернативой. Практикуется гибкий подход к выбору решений: 35% компаний подбирают инструмент индивидуально под каждую задачу. Четверть организаций используют решения с открытым исходным кодом, 22% — продукты вендоров, 18% — собственные разработки. При этом использование решений с открытым исходным кодом и самописных решений нередко связано с дополнительными затратами на поддержку и развитие. По оценкам экспертов, до 30% компаний, внедряющих самописные ETL/ELT-системы, не достигают запланированных SLA по производительности из-за сложности интеграции устаревших (legacy) систем.

Главный критерий выбора инструментов для работы с данными — наличие надежных коннекторов к базам данных разных типов и производителей (51%). Также для респондентов важны возможность работы под высокой нагрузкой и с большими объемами данных (45%) и поддержка интеграции с российским программным обеспечением (44%).

Встроенные элементы искусственного интеллекта интересуют пока в меньшей степени — их значимость отметили около 13% компаний вне зависимости от масштаба бизнеса. На фоне активного импортозамещения снизилась актуальность коннекторов к зарубежному ПО — этот критерий важен лишь для 11% респондентов.

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Самым распространенным сценарием использования интеграционных инструментов остается передача данных между разнородными системами внутри компании, такими как ERP, CRM, биллинг и DWH — его указали 63% участников исследования. 44% компаний применяют такие инструменты для синхронизации справочников и мастер-данных между разными приложениями, 43% — для построения сквозных бизнес-процессов на базе нескольких ИТ-систем, 42% — для оперативной загрузки, трансформации и агрегации больших массивов данных для аналитики и бизнес-аналитики.

В числе ключевых эффектов от внедрения компании чаще всего называют сокращение рутинных операций, повышение доступности и качества данных, повышение надежности обмена данными (все примерно по 50%).

31% респондентов отметили снижение совокупной стоимости владения (ТСО). Большинство из них указывают на значительное сокращение объема рутинных операций при решении интеграционных задач, а также на снижение вовлечения программистов за счет разработки с минимальным использованием кода (low-code) и предоставления интуитивно понятных инструментов для решения типовых задач (self-service).

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Кроме того, четверть опрошенных указали на ускорение вывода новых продуктов на рынок (time-to-market). Из них 55% оценили его до 25%, 14% — до 50%, а еще 14% — до 80%. В первую очередь этот эффект актуален для отраслей с большим объемом транзакций и клиентов.

«Результаты опроса свидетельствуют о росте зрелости российского бизнеса в области управления данными. В связи с увеличением объемов данных в компаниях, а также количества систем и связей между ними растет востребованность интеграционных инструментов. На первый план выходят такие критерии, как производительность, универсальность и совместимость с российским ПО. Важно, что компании уже ощущают конкретные эффекты от использования этих инструментов — от снижения количества рутинных операций до ускорения вывода продуктов на рынок», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

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