«Р7» запускает новый BI-инструмент «Р7-Аналитика»

АО «Р7», разработчик сервисов продуктивности и коммуникаций, и «Биплан», разработчик no-code продуктов для бизнес-аналитики, договорились об интеграции BI-инструментов в офисные редакторы «Р7». Новый продукт получит название «Р7-Аналитика» и будет доступен для многомиллионной аудитории «Р7». Об этом CNews сообщили представители «Р7».

Партнеры договорились о лицензировании и интеграции BI-инструментов «Биплан» в десктоп-редакторы «Р7-Офис». Совместное новое решение в составе продуктовой линейки получит название «Р7-Аналитика». Оно будет доступно для профессиональных пользователей при оформлении дополнительной лицензии.

На данный момент, разработчики уже создали плагин для вставки интерактивных дашбордов из системы для бизнес-аналитики «Биплан» в документы. No-code надстройка позволит работать с таблицами свыше сотни тысяч строк, быстро и просто визуализировать закономерности, повысит производительность работы с большими таблицами и многократно ускорит взаимодействие с тяжелыми файлами. Все управление аналитикой будет доступно прямо внутри интерфейса редакторов «Р7-Офис», без переключения.

«Сегодня корпоративным клиентам нужна интегрированная цифровая среда, в которой решения дополняют друг друга и работают как единое целое. "Р7" работает с целым рядом партнеров и внешних разработчиков для того, чтобы предоставлять клиентам наилучшие решения и плагины в своем классе. Интеграция технологий business intelligence в наши редакторы — логичный шаг в развитии. Мы видим высокий спрос на такое решение, как "Р7-Аналитика", поскольку оно напрямую решает проблему производительности при работе с тяжёлыми таблицами и заменяет популярные зарубежные связки», — сказал Евгений Шелковников, генеральный директор «Р7».

«"Р7" — клиентоцентричная компания и мы внимательно слушаем потребности наших enterprise-клиентов. "Р7-Аналитика" — органичный ответ на один из таких запросов. Безусловно, сегодня крупные игроки ожидают инструменты сложной аналитики внутри офисного контура, а не отдельным приложением. Мы рады ответить на эти ожидания делом», — сказал Антон Мостовой, заместитель генерального директора «Р7».

«Я убежден, что наше сотрудничество с "Р7" выйдет за рамки простой интеграции и мы выстроим долгосрочные партнерские отношения. Уверен, что "Р7-Аналитика" будет востребована корпоративными заказчиками, поскольку закрывает важную потребность в удобной работе с данными, предлагая качественный функционал BI-решений с необходимым уровнем контроля и безопасности данных», — сказал Николай Попов, генеральный директор «Биплан».