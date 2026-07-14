На длинной дистанции: realme представляет в России серию смартфонов P4 — P4, P4x и P4 Lite

Технологичный бренд realme объявляет о старте продаж в России сразу трех смартфонов новой серии P4: realme P4, realme P4x и realme P4 Lite. Все три модели построены вокруг одной идеи — выносливости. Вместо погони за пиковыми баллами в бенчмарках серия делает ставку на то, что чувствуется каждый день: большой запас автономности, плавный 120-герцовый экран, который не «подогревается горячим процессором изнутри», холодный энергоэффективный чип и аккумулятор, который не проседает по емкости за первые пару лет ежедневных зарядок так, как привычные батареи. Отсюда и слоган линейки — «На длинной дистанции». Об этом CNews сообщили представители realme.

В основе каждой модели — современный кремний-углеродный (Si-C) аккумулятор повышенной емкости и бронированный корпус ArmorShell с сертификацией по промышленному стандарту ударопрочности MIL-STD 810H. Различаются модели балансом характеристик, дизайном и ценой — от флагмана серии до доступного «долгожителя».

Главная идея P4 — плавность, которая не зависит от обстоятельств. Высокую частоту обновления сегодня заявляют почти все, но на практике обещанные 120 Гц нередко «колеблются»: то процессор нагревается, и кадры начинают идти неровно, то система ради экономии заряда втихую опускает дисплей до 60 Гц. P4 спроектирован так, чтобы этого не происходило. Яркий AMOLED-экран 6,8″ с пиковой яркостью до 4000 нит работает в паре с холодным 6-нанометровым чипом и системой охлаждения площадью 15 292 мм² — кадры идут ровно, без рывков от перегрева, а ёмкий аккумулятор на 7000 мАч вкупе со столь энергоэффективной матрицей избавляет от необходимости постоянно жить в режиме энергосбережения. В результате интерфейс, ленты соцсетей, видео и повседневные приложения остаются стабильно плавными — и в первый день, и спустя год, и к вечеру на низком заряде. Речь именно о ровности повседневного быстродействия, а не о пиковом FPS в тяжелых 3D-играх — там бюджетный чип остается бюджетным, и realme говорит об этом прямо.

Запас хода обеспечивает современный кремний-углеродный аккумулятор Titan: по замерам лаборатории realme, заряда хватает примерно на 11,2 часа в Mobile Legends: Bang Bang, 10,2 часа в PUBG Mobile или 8,8 часа в Free Fire без подзарядки. Проводная зарядка 45 Вт быстро возвращает смартфон в строй — пяти минут у розетки хватает примерно на 37 минут в Free Fire, — реверсивная зарядка 10 Вт превращает его в компактный павербанк для наушников или умных часов, а батарея рассчитана на 6 лет службы (1,6 тыс. циклов): за первые два-три года она не просядет по автономности так, как привычные Li-Pol аккумуляторы.

Процессор Snapdragon 685 выбран ради энергоэффективности и низкого нагрева: он не уходит в троттлинг во время долгой навигации или игр под солнцем — отсюда и та самая ровная картинка. Динамическое расширение памяти доводит ОЗУ до 24 ГБ (8 ГБ физической и до 16 ГБ виртуальной). Корпус защищён по стандарту IP69K, выдерживает давление до 25 кг и, по данным realme, на 300% устойчивее к изгибу за счет усиленного каркаса ArmorShell. Расцветки — фиолетовая (Racing Purple) и зелёная (Racing Green). Рекомендованная цена — от 16,9 тыс. руб., на старте продаж — от 15,5 тыс. руб.

realme P4x построен вокруг одной амбиции — установить самый емкий кремний-углеродный аккумулятор в бюджетном сегменте. Его батарея ёмкостью 8000 мАч больше, чем предлагают конкуренты в рознице до 20 тыс. руб. (не считая массивных защищенных «бронефонов»). В требовательных играх это около 10 часов непрерывной сессии, а в смешанном сценарии — до двух суток без розетки. При этом батарея стареет медленнее обычного: по данным realme, она сохраняет более 94% емкости через два года и более 91% — через три, а ее ресурс рассчитан на срок до семи лет (1600+ циклов). Заряжается P4x по проводу мощностью 45 Вт — пяти минут хватает примерно на час в Free Fire — и умеет отдавать энергию другим устройствам через реверсивную зарядку 6 Вт.

Большой дисплей 6,8″ с частотой 120 Гц и яркостью до 900 нит дополнен антенной системой HyperSignal, которая усиливает сигнал и помогает видео не «подвисать» в метро и людных местах. За стабильную частоту кадров в играх отвечает энергоэффективная платформа Unisoc T7250 с системой охлаждения 11 124 мм², а основная 50-мегапиксельная камера дополнена ИИ-алгоритмами. Корпус ArmorShell соответствует промышленному стандарту ударопрочности MIL-STD 810H и защите IP64, выдерживает падения с высоты до 2 метров. Доступен в двух расцветках — синей (Phantom Blue) и бежевой (Rally White). Рекомендованная цена — от 14 999 ₽.

realme P4 Lite — самый доступный смартфон серии и при этом самый тонкий в своем сегменте носитель батареи на 7000 мАч: при такой емкости его толщина составляет всего 8,38 мм, а масса — 208 граммов. Одного заряда хватает на полтора дня обычного использования или, по замерам realme, более чем на 12 часов в играх, 21 час онлайн-видео и 28 часов в социальных сетях. Даже после шести лет ежедневных зарядок батарея сохраняет более 80% ёмкости. Проводная зарядка — 15 Вт (пяти минут хватает примерно на час просмотра видео), есть и реверсивная зарядка 6 Вт.

Экран — 6,8″ 120 Гц с подавлением мерцания DC Dimming на всём диапазоне яркости и интерактивной «мини-капсулой» вокруг камеры. 8-ядерный процессор Unisoc T7250 в паре с графитовой системой охлаждения 10 000 мм² и HD+-матрицей удерживает стабильные ~60 FPS в популярных играх — например, 10,4 часа в Free Fire и 8,8 часа в Mobile Legends: Bang Bang. Стабильную связь даже в слабых зонах поддерживает антенная система HyperSignal: сила сигнала растёт до +85%, а плавность видео в метро — до +79%. Корпус прошёл более 320 тестов на долговечность и 14 000 микродроп-тестов, соответствует промышленному стандарту ударопрочности MIL-STD 810H и защите IP64. Расцветки — фиолетовая (Pulse Purple) и серая (Titan Grey). Рекомендованная цена — от 11 тыс. руб.

Старшие модели серии — P4 и P4x — объединяет «гоночный» дизайн Aero Racing с отсылками к автоспорту и фирменный световой индикатор AI Pulse Light на задней панели: 9 цветов и 5 скоростей пульсации, реакция на игровые события, уведомления и звонки, синхронизация с музыкой. P4 Lite выполнен в собственном футуристичном дизайне. При этом во всех трёх смартфонах для геймеров предусмотрен ИИ-помощник AI Gaming Partner с пятиступенчатой оптимизацией производительности, сети и фона, а обходная зарядка снижает нагрев во время игры «на проводе» и дополнительно увеличивает долговечность аккумулятора. Все модели работают на realme UI на базе Android 16 с набором нейросетевых инструментов NEXT AI: умный ластик, повышение чёткости снимков, редактирование по описанию и функция «Обведи и найди».

Ударопрочность серии P4 заложена не в защитном стекле, а во внутренней архитектуре корпуса ArmorShell. Укреплённое шасси и усиленные углы принимают на себя основную нагрузку при падении и распределяют её по корпусу, а амортизирующие вставки внутри гасят удар и оберегают материнскую плату и другие хрупкие компоненты — своего рода «подушки безопасности» для электроники. В паре с сертификацией по промышленному стандарту MIL-STD 810H и защитой от воды и пыли (IP69K у P4, IP64 у P4x и P4 Lite) смартфоны рассчитаны на реальные жёсткие, а не «тепличные» условия эксплуатации.

Технические характеристики

Цены и доступность





Смартфоны серии P4 поступают в продажу в России 14 июля 2026 г. Линейка относится к формату e-commerce и продается онлайн — на ведущих маркетплейсах (Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет»), а также в розничной сети «Ситилинк».





