GreenData расширила возможности канбан-досок для управления задачами

В новой версии low-code платформы GreenData появилась расширенная канбан-доска с многоуровневой структурой, гибкой настройкой карточек, WIP-лимитами, персональной фильтрацией и возможностью встраивания доски в карточки объектов. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Новая канбан-доска в low-code платформе GreenData теперь позволяет работать не только с классической моделью «задача - статус», но и с более сложными процессами. Пользователи могут распределять карточки по этапам, дорожкам и группам одновременно. Например, в одном представлении можно увидеть задачи по статусам выполнения, командам и проектам. Так, пользователи могут быстрее оценивать общую картину процесса, видеть загрузку направлений и находить участки, где задачи начинают накапливаться.

При этом канбан-доска работает с данными любого типа объекта платформы: задачами, обращениями, заявками, документами и другими сущностями. Она не хранит данные отдельно, а отображает уже существующие объекты системы. Если пользователь перемещает карточку из одного этапа в другой, в системе меняется соответствующий атрибут объекта, например статус задачи. Эти изменения сразу становятся доступны в реестрах, дашбордах и других представлениях, построенных над теми же данными.

Кроме того, в новой версии были расширены возможности настройки карточек канбана. Для них можно использовать HTML-шаблоны и адаптировать внешний вид под конкретный бизнес-сценарий, что позволяет выводить на карточку только ту информацию, которая нужна пользователю для принятия решения, и не перегружать доску лишними данными.

Еще одно изменение касается контроля загрузки команд. В канбан-доске появились WIP-лимиты – ограничения на количество задач, которые могут одновременно находиться в определенном состоянии, например, «в работе». Их можно задавать для этапов, дорожек и групп, а также рассчитывать динамически с помощью алгоритма. Например, лимит может зависеть от количества сотрудников в команде, режима работы или текущих условий процесса. Если количество задач превышает заданную границу, система визуально подсвечивает перегрузку, помогая быстрее замечать узкие места и управлять нагрузкой до того, как она начнет влиять на процессы.

Также появилась двухуровневая модель фильтрации и сортировки на канбан-доске. Общие правила задаются администратором и применяются для всех пользователей, например, чтобы исключить из отображения задачи закрытых проектов. При этом каждый пользователь может настроить собственную выборку по атрибутам, этапам, дорожкам или группам. Такие параметры сохраняются в URL, поэтому ссылкой на нужный срез можно поделиться с коллегой.

Отдельно была реализована возможность встраивать канбан-доску в карточку объекта через виджет. В карточке проекта можно отобразить доску с задачами проекта, в карточке клиента - обращения, а в карточке релиза - связанные доработки. Контекстный объект автоматически используется как параметр фильтрации, поэтому пользователю не нужно переходить в отдельный раздел и вручную настраивать выборку.

«Когда в работе одновременно находятся десятки или сотни задач, важно не только фиксировать их статусы, но и вовремя видеть, где процесс начинает замедляться. Перегруз команды, скопление задач на отдельном этапе или приближение дедлайнов должны быть заметны до того, как это станет проблемой. Канбан-доска в GreenData помогает увидеть эти сигналы в рабочем контексте – карточки связаны с объектами платформы, изменения сразу отражаются в реестрах и отчетах, а руководители и команды работают с одной актуальной картиной процесса», – сказала Ксения Золотарева, директор по продукту GreenData.