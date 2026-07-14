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«Диасофт» открыл бесплатный доступ к платформе Digital Q.MessageBroker

Компания «Диасофт» объявил об открытии доступа к базовому дистрибутиву платформы Digital Q.MessageBroker, предназначенной для организации асинхронного обмена данными между программными продуктами. Ранее платформа поставлялась исключительно по коммерческим лицензиям, теперь же разработчики и ИТ-компании могут скачать базовую версию без оплаты.

Платформа Digital Q.MessageBroker создана на базе Apache Kafka и решает типовую проблему при переходе от монолитной архитектуры к микросервисной или гибридной. Когда бизнес-функции выносятся в самостоятельные компоненты, растет число интеграционных связей, и увеличивается время ожидание системы. Это приводит к снижению производительности и отказоустойчивости. Digital Q.MessageBroker обеспечивает асинхронный обмен сообщениями, при котором сервисы не блокируются при недоступности смежных компонентов. В результате снижается взаимозависимость систем и сокращается время отклика общего решения.

Ограничение бесплатной версии – можно использовать до 12 ядер для рабочего контура. Для высокопроизводительных инсталляций потребуется полнофункциональная версия.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Также за рамками бесплатной поставки остаются обучение персонала, поддержка и решение проблем в инфраструктуре заказчика. Эти услуги предоставляются отдельно.

Платформа Digital Q.MessageBroker импортонезависима, реализована с учетом требований безопасности, включена в реестр российского программного обеспечения (запись №24351 от 18 октября 2024 г.) и готова для использования в проектах импортозамещения и цифровой трансформации. Кроме того, она поставляется с удобным установщиком и набором преднастроенных конфигураций, что позволяет существенно ускорить развертывание и ввод в эксплуатацию.

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