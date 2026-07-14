CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Axiom JDK и Haulmont объявили о публичном релизе OpenIDE Pro

«Группа Астра» совместно с Axiom JDK и Haulmont объявила о публичном релизе OpenIDE Pro — коммерческой версии российской интегрированной среды разработки на базе IntelliJ Platform.

OpenIDE Pro предназначена для компаний, которым после ухода JetBrains нужна поддерживаемая IDE с корпоративным лицензированием, договором, SLA и ответственным поставщиком на российском рынке. Продукт объединяет в одном дистрибутиве инструменты для разработки на Java, Kotlin, Go, JavaScript, TypeScript, Python и PHP, а также DB-клиент и инфраструктуру для подключения AI-агентов.

Первый релиз OpenIDE вышел больше года назад. Сейчас продуктом на постоянной основе пользуются десятки тысяч разработчиков в сотнях российских компаний. Запрос на коммерческую версию возник со стороны крупных заказчиков: для команд на несколько сотен разработчиков важны не только функции IDE, но и техническая поддержка, понятная модель лицензирования и предсказуемость обновлений.

OpenIDE Pro закрывает эти требования. Для ИТ-директоров, руководителей разработки и закупочных подразделений это означает возможность заменить набор отдельных IDE одной корпоративной поставкой: с едиными условиями лицензирования, обновлениями и поддержкой.

Отдельный блок OpenIDE Pro — DB-клиент, встроенный прямо в IDE. Он позволяет подключаться к базам данных, работать с SQL-консолью, просматривать результаты запросов в табличном виде, визуально редактировать данные и строить диаграммы схемы БД. Сейчас поддерживаются PostgreSQL, MySQL/MariaDB и ClickHouse. В планах SQLite, SQL Server, Redis и MongoDB.

Ещё одно направление OpenIDE Pro — работа с ИИ-агентами. Рынок таких инструментов быстро меняется: каждый месяц появляются новые решения, и компаниям сложно заранее понять, какой агент окажется лучшим для конкретной команды или проекта. Поэтому OpenIDE Pro не привязывает разработчиков к одному встроенному ИИ-инструменту. К IDE можно подключать разных агентов — как уже используемых в компании, так и новых, если команда решит их попробовать. Разные подразделения могут работать с разными ИИ-решениями в одной среде разработки, без смены IDE и без зависимости от одного поставщика.

<p>Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются</p>
Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются Цифровизация

По мере роста кодовой базы ценность IDE для компании увеличивается. Разработчикам нужны быстрый поиск по проекту, точные рефакторинги, надёжная отладка, работа с тестами, профилирование, SQL-инструменты и интеграция с ИИ-сценариями. OpenIDE Pro объединяет эти функции в одном рабочем окружении и снижает фрагментацию инструментов внутри команд.

Корпоративные лицензии OpenIDE Pro уже доступны для покупки и пилотирования в компаниях. Стоимость лицензии — 45 тыс. руб. на одного разработчика в год.

«После ухода JetBrains российским компаниям понадобилась не просто ещё одна IDE, а инструмент, который можно закупать без рисков, разворачивать на большие команды и сопровождать по понятным правилам. OpenIDE Pro закрывает ключевые сценарии разработки в одном дистрибутиве. Для нас было принципиально важно дать компаниям не только функциональную замену привычным IDE, но и нормальную корпоративную поставку — с лицензированием, поддержкой и ответственностью на российском рынке», — отметил Федор Сазонов, генеральный директор компании «Открытая среда разработки».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

В России внезапно перестал работать GitHub

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

Создан первый в мире квантовый тепловой двигатель на основе сверхпроводников

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Китайцы создают интерфейс мозг-компьютер, не требующий делать дырку в черепе

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще