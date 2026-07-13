Stavni внедрила RooX UIDM Pro для централизованного управления доступом сотрудников

Компания RooX внедрила систему управления доступом RooX UIDM Pro в девелоперской компании Stavni. В рамках проекта была создана единая система управления аутентификацией и доступом сотрудников к корпоративным информационным ресурсам. Внедрение заняло четыре недели. Об этом CNews сообщили представители RooX.

Stavni — российская девелоперская компания из Санкт-Петербурга.

Компания RooX внедрила в Stavni продукт RooX UIDM Pro, который обеспечивает единый вход (SSO), многофакторную аутентификацию и интеграцию с корпоративными каталогами. Проект в Stavni был реализован всего за четыре недели. За это время компания получила единую систему аутентификации сотрудников и основу для дальнейшего развития процессов управления доступом.

«Для быстрорастущих компаний задача управления доступом становится не только вопросом информационной безопасности, но и фактором эффективности внутренних процессов. Мы видим устойчивый рост интереса к решениям, которые позволяют централизовать аутентификацию сотрудников и управление доступом. Проект в Stavni показал, что такие задачи могут быть реализованы в короткие сроки: внедрение RooX UIDM Pro заняло четыре недели», — отметил директор по развитию RooX Искендер Шестопал.

«Мы строим современные жилые комплексы и уделяем внимание не только тому, каким будет пространство для будущих жителей, но и тому, как устроены процессы внутри компании. Для нас важно развивать технологическую инфраструктуру так же системно, как и девелоперские проекты. RooX UIDM Pro позволил в короткие сроки создать единый контур аутентификации и заложить основу для дальнейшего развития», — отметил генеральный директор Stavni Александр Свинолобов.

RooX UIDM Pro входит в линейку продуктов на базе платформы RooX UIDM и предназначен для централизованного управления аутентификацией и доступом сотрудников. Решение помогает организациям создавать единый контур доступа к корпоративным системам, повышать уровень информационной безопасности и снижать нагрузку на ИТ-подразделения за счет автоматизации процессов аутентификации и администрирования доступа.