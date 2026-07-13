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Российский разработчик ПО для удаленного администрирования «АБП2Б» полностью переписал клиент МС22 на языке Rust

Компания по кибербезопасности «АБП2Б» выпустила бета-версию 3.0.0 клиента для удаленного администрирования МС22. Главным изменением стал полный переход на новую архитектуру: приложение полностью переписали на языке Rust, отказавшись от прежней реализации на NodeJS. Об этом CNews сообщили представители «АБП2Б».

Переработка архитектуры позволила существенно сократить потребление системных ресурсов. Если в версии 2.x приложение в режиме ожидания занимало около 250 МБ оперативной памяти, то в версии 3.0 этот показатель снизился примерно до 50 МБ. По данным разработчиков, нагрузка при работе с 50 одновременными сессиями теперь сопоставима с работой около 10 сессий в предыдущей версии.

МС22 предназначен для подключения к серверам, сетевому оборудованию и базам данных. Клиент работает под Windows, macOS и Linux и поддерживает SSH, Mosh, SFTP, Telnet, RDP и VNC (RFB).

«Когда мы выпускали первую версию МС22 в 2023 году, основной задачей было предложить рынку отечественную альтернативу зарубежным решениям. По мере развития продукта мы поняли, что хотим не просто догнать существующие аналоги, а сделать клиент быстрее, стабильнее и функциональнее. На этом этапе стало очевидно, что прежняя архитектура начинает ограничивать дальнейшее развитие продукта. Поэтому мы приняли решение полностью переписать приложение, выбрав в качестве нового технологического стека Rust. Это позволило значительно снизить потребление ресурсов, устранить ряд технических ограничений предыдущей версии и создать архитектурную основу для дальнейшего развития МС22», — сказал технический директор компании «АБП2Б» Валерий Холоденко.

Помимо повышения производительности, разработчики переработали реализацию протоколов RDP и VNC. В новой версии расширена совместимость с современными и устаревшими версиями Windows Server, а также появилась поддержка подключения через шлюзы RD Gateway.

Изменения затронули и другие возможности приложения. В терминале появилась функция приостановки вывода данных и возможность открывать сессии в отдельных окнах. При передаче файлов по SFTP теперь отображается подробная информация о ходе копирования, включая скорость передачи, оставшееся время и прогресс выполнения операций.

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Для работы с базами данных в МС22 добавили SQL-редактор с контекстными подсказками, расширили возможности администрирования и доработали инструменты просмотра структуры данных.

Одновременно с выходом версии 3.0 компания представила бесплатную редакцию МС22. Она позволяет хранить до пяти подключений и работать с двумя одновременными сессиями. Для протоколов RDP и VNC действует ограничение продолжительности подключения — до 30 минут. По оценке разработчиков, этого достаточно для обучения, домашнего использования и небольших организаций.

Еще одним нововведением стала интеграция с платформой инвентаризации ИТ-инфраструктуры «ОдинХаб». После настройки пользователь может запускать подключение к оборудованию непосредственно из интерфейса платформы без ручного ввода параметров. Для интеграции с внешними системами также реализована поддержка глубоких ссылок формата mc22://.

Версия 3.0.0 пока доступна в статусе бета. Разработчики отмечают, что продолжают тестирование отдельных сценариев работы и планируют оперативно выпускать обновления по мере получения обратной связи от пользователей.

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