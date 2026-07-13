CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Naumen ускоряет переход контакт-центров к применению ИИ-агентов

Naumen представил Agent Copilot — ИИ-помощника для операторов контакт-центров, созданного на платформе Naumen Erudite. Единая платформа позволяет бизнесу на первом этапе внедрить GenAI в обслуживание в виде текстовых и голосовых подсказок оператору, а затем бесшовно масштабировать копайлота в ИИ-агента для решения клиентских запросов без участия человека. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Naumen Agent Copilot работает по модели «человек в контуре», он помогает оператору в диалоге и ускоряет решение вопроса клиента. Помощник формирует подсказки в режиме суфлера по заданному сценарию, а также за секунды генерирует готовый ответ по базе знаний и другим источникам (сайт, CRM, продуктовый каталог), адаптируя его под контекст диалога с помощью генеративного ИИ. За счет этого среднее время обработки обращения (AHT) сокращается на 20%, а доля вопросов, решенных с первого раза (FCR), растет на 5–8%.

Копайлот также берет на себя рутину и ускоряет выход на линию новых сотрудников: подсказывает следующий оптимальный шаг в диалоге, корректирует тон общения, формирует ИИ-саммари диалога и автоматически заполняет анкету клиента.

<p>Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются</p>
Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются Цифровизация

Ключевое отличие решения — в архитектуре. Копайлот и будущий агент работают на одном ядре — единой базе знаний, сценариях обслуживания и интеграциях, – поэтому переход от режима «второго пилота» к автономии происходит внутри уже работающей системы, без сборки и настройки интеграций заново. Такой подход задает платформенную логику перехода к GenAI-обслуживанию: единую точку входа, которая ускоряет путь к новому уровню клиентского сервиса с помощью ИИ-агентов и мультиагентных систем.

«Сегодня вопрос заключается не в том, использовать ли генеративный ИИ в сервисе, а в том, как делать это управляемо и экономически оправданно. Copilot позволяет компании накопить экспертизу и данные о работе технологии на реальных обращениях, а затем перевести ту же технологию в автономный режим без риска для клиентского опыта», — сказал Сергей Попов, директор департамента контактных центров и роботизированных систем Naumen.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Власти установили для детей нормы пользования гаджетами. До 16 лет - не более двух часов в день

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Хозяева ЦОДов наябедничали властям на слишком дорогую аренду в Подмосковье. Новые правила могут взвинтить цены в десятки раз

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Потерпел фиаско онлайн-сервис для продвижения русскоязычных продавцов в США на Amazon

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще