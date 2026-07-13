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«Гравитон» и «Кит» договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере импортонезависимой ИТ-инфраструктуры

«Гравитон», российский разработчик и производитель вычислительной техники, и «Кит», российский производитель сетевого оборудования, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ создает основу для совместной работы над инфраструктурными проектами, обмена технологической и коммерческой экспертизой, а также совместной подготовки предложений для заказчиков.

Сотрудничество компаний будет строиться вокруг конкретных проектных задач. Стороны намерены распределять зоны ответственности с учетом своих компетенций, совместно прорабатывать архитектуру решений и формировать предложения для корпоративных заказчиков и объектов критической информационной инфраструктуры.

Компетенции компаний взаимодополняют друг друга. «Гравитон» развивает вычислительные платформы, серверные решения, системы хранения данных, программно-аппаратные комплексы и комплексные ИТ-решения. «Кит» специализируется на разработке сетевого оборудования для корпоративной и инфраструктурной среды, включая коммутаторы, маршрутизаторы и сетевые адаптеры.

Такой подход позволит рассматривать вычислительную и сетевую инфраструктуру как единый технологический контур. Серверы и системы хранения данных «Гравитон» обеспечивают вычислительные мощности и хранение информации, а решения Кит объединяют эти компоненты в единую защищенную сеть. Совместная проработка проектов поможет создавать комплексные импортонезависимые инфраструктурные решения, отвечающие требованиям корпоративных заказчиков.

Партнерство ориентировано на организации, для которых важны технологическая независимость, совместимость компонентов, надежность поставок и возможность строить ИТ-инфраструктуру на базе российских решений. Компании рассчитывают, что объединение экспертизы позволит быстрее разрабатывать конфигурации под конкретные задачи и повысит эффективность реализации комплексных проектов.

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения
Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения Бизнес

«Российский рынок уже перешел от замещения отдельных категорий оборудования к созданию комплексных инфраструктурных решений. Сегодня заказчикам важно получить совместимую, надежную и масштабируемую платформу, где вычислительная и сетевая инфраструктура работают как единое целое. Сотрудничество с Кит позволит объединить сильные стороны наших компаний и совместно прорабатывать проекты, в которых заказчик получает комплексное решение, построенное на российских технологиях», — отметил Александр Столяров, коммерческий директор «Гравитон».

«Для нас стратегическое сотрудничество с "Гравитон" — это возможность объединить компетенции в области сетевой и вычислительной инфраструктуры и предложить заказчикам более комплексный подход к реализации проектов. Мы рассчитываем, что совместная работа позволит эффективнее отвечать на запросы рынка и создавать современные инфраструктурные решения, соответствующие требованиям корпоративного сегмента и объектов КИИ», — отметил Самат Юргин, генеральный директор компании «Кит».

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