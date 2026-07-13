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«Диасофт» открывает бесплатный доступ к «XBRL Эксперт» для сдачи отчетности в формате XBRL-CSV

Компания «Диасофт» объявляет о выпуске бесплатной пробной версии продукта «XBRL Эксперт» (XBRL Engine) для подготовки и сдачи отчетности в формате XBRL. Пробная версия выдается для одной организации сроком на один месяц и не имеет никаких функциональных ограничений по сравнению с коммерческим продуктом.

Ознакомиться с подробной информацией и получить бесплатную версию «XBRL Эксперт» (XBRL Engine) можно на официальном сайте.

Продукт подходит широкому кругу участников финансового рынка – банкам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг (ПУРЦБ), страховым компаниям, операторам информационных платформ и другим организациям.

Уже с августа 2026 г. может начаться сбор отчетности по запросу в соответствии с таксономией Банка России для подготовки и предоставления учетно-операционных данных профессиональных участников рынка ценных бумаг в формате XBRL-CSV. В этих условиях необходимо оперативно выбрать и внедрить инструменты для формирования отчетности, соответствующие новым требованиям регулятора.

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Ольга Ширяева, руководитель продуктов департамента «Экономика данных» компании «Диасофт», сказала: «Клиенты «Диасофт» уже более 8 лет используют продукт XBRL Эксперт (XBRL Engine): он обеспечивает оперативную поддержку новых требований регулятора, а также высокую скорость обработки данных. Мы выпустили пробную версию «XBRL Эксперт» (XBRL Engine), чтобы дать возможность участникам рынка протестировать функциональность продукта, оценить его совместимость с другими ИТ-системами организации, выстроить процесс подготовки отчетности заблаговременно. Таким образом, переход на новые форматы отчетности будет максимально комфортным и эффективным».

«XBRL Эксперт» (XBRL Engine) от «Диасофт» – это специализированный продукт для получения XBRL-отчетности, позволяющий комплексно подойти к автоматизации ее подготовки: формировать отчетность в соответствии с любой таксономией Банка России; автоматически конвертировать данные в форматы XBRL и XBRL CSV; минимизировать риски возникновения ошибок при получении отчетности; сокращать трудозатраты на подготовку отчетности за счет интеграции с учетными системами.

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