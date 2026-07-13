DDX Fitness запустил фитнес-подписку с ИИ-тренером

DDX Fitness внедрил функции на основе искусственного интеллекта в свое мобильное приложение. Среди новых возможностей: ИИ-тренер, результаты анализа состава тела прямо в приложении, дневник тренировок и онлайн-платформа видеотренировок DDX Action для дома и зала. Об этом CNews сообщили представители DDX Fitness.

По данным Smart Ranking, интерес к технологичным решениям в фитнесе стабильно растет. Аналитики ожидают, что к 2034 г. рынок ИИ в этой сфере увеличится в пять раз. В ответ на современные потребности в DDX Fitness обновили наполнение тарифа Infinity Plus, который дает каждому пользователю доступ к широкому списку оффлайн и онлайн возможностей.

Главной новинкой стал ИИ-тренер — цифровой ассистент прямо внутри мобильного приложения DDX Fitness. С ним можно общаться в текстовом чате: составлять программу под цели — набор мышечной массы, развитие силы или выносливости, уточнять технику упражнений и получать рекомендации по тренировкам. ИИ-тренер оценивает прогресс и перестраивает программу с учетом результатов, данных анализа состава тела и самочувствия. После занятий система обновляет прогноз достижения цели и предлагает альтернативы — например, тренировки с собственным весом вместо тренажеров. В отличие от сторонних нейросетей, ИИ-тренер DDX Fitness встроен в приложение сети и учитывает историю тренировок и цели пользователя. Каждый раз заново вводить данные о себе не нужно.

Еще одна особенность тарифа Infinity Plus — результаты анализа состава тела прямо в приложении. Определить процент жира, мышц и воды можно на специальном устройстве в клубе, после чего данные автоматически загружаются в приложение, где хранятся для отслеживания динамики.

В тариф также входит дневник тренировок. С его помощью можно планировать занятия или добавлять собственные подходы и сеты. Клиент получает напоминания и видит ключевые показатели: время занятий, количество тренировок и поднятого веса.

Дополнительно пользователи получают доступ к DDX Action — библиотеке с более чем 130 онлайн-тренировками разных форматов и уровней подготовки. Видеоинструкции помогают с правильной техникой выполнения упражнений для безопасных самостоятельных тренировок как в клубе, так и дома. Уже сейчас каждый восьмой член клуба пользуется материалами DDX Action.

«С Infinity Plus мы стремились сделать фитнес более понятным, удобным и гибким для повседневной жизни человека. По данным аналитиков, 51% пользователей ценят персональный подход со стороны фитнес-сервисов, который строится на ИИ и данных. В дальнейшем мы планируем развивать наш продукт, добавлять новые возможности и делать доступный фитнес технологичнее и эффективнее», — сказал Игорь Витковский, директор по продуктам DDX Fitness.

Тариф также содержит все возможности классического Infinity: безлимитный доступ во все клубы сети, вводную тренировку с тренером-партнером, занятия для новичков в мини-группах, более 50 групповых программ, гостевой и семейный доступ, а также посещение спа-зоны.