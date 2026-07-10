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Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет переходит на операционные системы «Альт» от «Базальт СПО»

«Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет объявляют о начале стратегического сотрудничества. Подписанное соглашение направлено на интеграцию отечественных операционных систем в учебный процесс и создание современной ИТ-инфраструктуры университета. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Уже в 2026-2027 учебном году студенты и преподаватели будут работать на российском программном обеспечении — операционной системе «Альт Образование».

«Сотрудничество «Базальт СПО» и ЮУрГГПУ объединяет отраслевой опыт и педагогический потенциал, открывая новые возможности. Учитель формирует базовое понимание технологий, пробуждает интерес к ИТ‑сфере, развивает цифровую грамотность вне узкопрофессионального контекста, помогает школьникам разобраться в отечественных решениях, увидеть в них реальную ценность. Вместе мы не только продвигаем российские технологии в образовании, но и воспитываем поколение пользователей, осознанно выбирающих отечественные ИТ-продукты», ― сказала Оксана Нешко, ведущий специалист отдела образовательных проектов «Базальт СПО».

В рамках партнерства стороны будут совместно работать над несколькими ключевыми направлениями:

1. Формирование единой цифровой среды. Ключевой задачей является содействие вовлечению всех участников образовательных отношений ― студентов, преподавателей и административных сотрудников ― в современную цифровую образовательную среду на базе российских технологий. В качестве основы для этого перехода будут использоваться операционные системы «Альт Образование» и «Альт Рабочая станция».

2. Экспертная поддержка педагогов. Компания «Базальт СПО» и лаборатория ЮУрГГПУ «Цифровая трансформация образования на российских ИТ-решениях» окажут консультационную поддержку профессорско-преподавательскому составу вуза по всем вопросам, связанным с использованием продуктов компании. Это поможет преподавателям быстро адаптироваться к новому программному обеспечению и эффективно применять его в учебной деятельности.

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3. Развитие совместных образовательных программ. Сотрудничество будет способствовать росту привлекательности и актуальности образовательных программ, организованных «Базальт СПО» совместно с вузом. Это позволит готовить специалистов, чьи компетенции полностью соответствуют требованиям современного рынка труда.

4. Повышение пользовательских навыков. Особое внимание будет уделено развитию у обучающихся и сотрудников профессионально-ориентированных навыков работы в операционных системах GNU/Linux на примере ОС «Альт». Студенты и преподаватели получат практический опыт работы с отечественным ПО, что станет их важным конкурентным преимуществом после выпуска.

«Переход на отечественное программное обеспечение ― это не просто следование трендам, а необходимый шаг для обеспечения технологического суверенитета. Партнерство с «Базальт СПО» открывает перед нашим вузом новые горизонты и позволяет нам готовить высококвалифицированные педагогические кадры, готовые к работе в современных условиях», — сказал Александр Кузнецов, ректор университета.

Сотрудничество с образовательными организациями — важное направление для «Базальт СПО». Эксперты проекта «Альт Академия» совместно с преподавателями разрабатывают учебные курсы, актуализируют рабочие программы ИТ-дисциплин в соответствии с требованиями отрасли, включаются в образовательные проекты и пр. В вузах и колледжах РФ создаются научно-исследовательские лаборатории, оснащенные аппаратным ПО семейства «Альт», на которых учатся и выполняют исследовательские проекты будущие ИТ-специалисты.

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