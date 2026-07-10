CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила мобильным интернетом более трех тысяч сельчан Курганской области

МТС запустила сеть 4G в села и деревнях нескольких районов Курганской области. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования мобильный LTE-интернет появился в сельской местности Сафакулевского, Белозерского, Альменевского и Целинного муниципальных округов Зауралья. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Покрытие мобильной сети LTE впервые охватило села Косолапово, Юламаново, Боровянка, Сулейманово и другие населенные пункты Зауралья. Связисты МТС обеспечили интернетом не только жилые массивы, но и общеобразовательные школы, ФАПы, дома культуры и магазины.

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта
«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта Цифровизация

После проведенных технических работ жители и гости этих поселков могут с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами – дистанционно работать и учиться, пользоваться госуслугами, маркетплейсами и банковскими сервисами, смотреть фильмы и видеоролики в онлайн-кинотеатре и на стриминговых платформах, совершать звонки с помощью технологии VoLTE с чистым звуком и возможностью одновременно разговаривать и не прерывать интернет-сессию.

«В этом году мы разместили дополнительное оборудование на трассах Курганской области и улучшили покрытие сигнала LTE сразу на нескольких автодорогах для комфорта и безопасности автомобилистов, улучшили покрытие мобильного интернета в крупных городах. Помимо этого, МТС постоянно расширяет сеть в промышленных центрах, чтобы предприятия могли внедрять в свою работу решения на базе интернета вещей, видеонаблюдения и видеоаналитики, других цифровых технологий. Сельская местность – не исключение. Для нас важно, чтобы современные онлайн-сервисы были доступны каждому зауральцу, поэтому уже в этом году мы продолжим улучшать связь в сельской местности и расширять покрытие LTE-интернета в курганских и деревнях», – отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

7 октября CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?

Они «не амбициозны и сопротивляются». Гигантский российский ритейлер ищет сторонних консультантов для перевоспитания своей ИТ-команды

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Postgres Professional переходит к экосистеме: гендиректором стал Артём Галонский

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще