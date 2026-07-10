«Корус Консалтинг» расширил функциональные возможности модуля «Обучение» HRM-платформы K-Team

Команда K-Team HRM выпустила обновление модуля «Обучение». В новой версии платформы разработчики упростили управление курсами, добавили роль «Преподаватель» и изменили логику загрузки SCORM-пакетов (архивов с учебными материалами). Обновление направлено на повышение удобства работы с системой для администраторов, преподавателей и сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

K-Team HRM – готовая HRM-платформа на базе «Битрикс24» для автоматизации всего жизненного цикла сотрудника: от адаптации и обучения до оценки и мотивации. Платформа включает в себя типовые модули для совместной работы, развития талантов, внутренних коммуникаций, информирования и повышения вовлеченности персонала.

В системе появился раздел «Управление курсами», доступный напрямую из публичной части портала. Администраторы и преподаватели могут видеть список курсов с фильтрами и поиском, карточку каждого курса со статистикой (посещаемость, успеваемость, среднее время прохождения), а также управлять структурой курса, вопросами и тестами в едином окне. Это сделано для максимально удобного, простого и оперативного управления обучающим модулем, без перехода в общую административную панель системы.

Введена отдельная роль «Преподаватель» для сотрудников, которые создают и ведут курсы. Преподавателям доступны создание и управление курсами, а также просмотр статистики по тем материалам, где они назначены ответственными. Это снижает нагрузку на администраторов и дает больше возможностей для управления курсами внутренним экспертам.

Изменена логика импорта SCORM-пакетов – раньше их приходилось привязывать к каждому занятию отдельно, теперь они загружаются непосредственно на страницу того или иного урока. Администратор создает урок и сразу добавляет в него один или несколько пакетов. Это упрощает сборку курсов и делает процесс создания обучающих программ интуитивно понятным.

«Мы продолжаем развивать модуль "Обучение", делая его максимально удобным для всех участников процесса обучения – от администраторов до рядовых сотрудников. Новый релиз – ещё один шаг к тому, чтобы обучение в компании было простым, гибким и эффективным. Такие решения особенно востребованы в компаниях с распределенной структурой, где важно быстро адаптировать новых сотрудников, регулярно повышать их квалификацию и сопровождать их при переходе на новые должности», – сказал Александр Невинчаный, директор департамента K‑Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».