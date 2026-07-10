CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Кортрос»: 62% россиян хотели бы стать специалистами по искусственному интеллекту

Группа компаний «Кортрос» провела исследование представлений россиян о востребованных направлениях на рынке труда. Эксперты выяснили, что 81% россиян определенно рассматривают возможность обучения профессиям будущего для себя или своих детей.

На вопрос о том, какие именно специальности кажутся наиболее перспективными, лидирующую позицию занял специалист по искусственному интеллекту — его выбрали 62% участников. Далее с равными показателями расположились эксперт по кибербезопасности и врач с применением высоких технологий — по 45% голосов каждый. Инженера-робототехника назвали востребованным 33% респондентов, специалиста по цифровому маркетингу — 23%. Меньшую поддержку получили такие профессии, как биотехнолог (14%), генетический консультант (13%), инженер в сфере возобновляемой энергетики (12%) и урбанист-эколог (3%).

Объясняя причины выбора этих профессий, большинство участников сослались на технологическое развитие общества — этот фактор отметили 69% респондентов. Высокий уровень дохода назвал важным 60% опрошенных, большой спрос на рынке труда — 56%. Международные перспективы привлекательны для 39% участников, а возможность карьерного роста — для 27%.

Рассуждая о том, какие сферы создадут больше всего новых рабочих мест в ближайшие 10–15 лет, абсолютное большинство (78%) указало на искусственный интеллект и ИT. Медицину и биотехнологии назвали 44% респондентов, производство и промышленность — 42%. Энергетику выбрали 27% участников, космические технологии — 18%, экологию — 14%. Сферу образования упомянули лишь 4% опрошенных, еще 1% выбрали вариант «Другое».

Оценивая влияние технологий на рынок труда, подавляющее большинство согласилось с тем, что искусственный интеллект изменит большинство профессий в ближайшие 10 лет. Полностью согласны с этим утверждением 45% респондентов, частично согласны — 54%. Не согласны с таким прогнозом лишь 1% участников.

Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения
Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения Импортонезависимость

Завершающий вопрос касался готовности к обучению новым специальностям. Выяснилось, что 81% россиян определенно рассматривают возможность обучения профессиям будущего для себя или своих детей. Отказались от такой идеи 11% опрошенных, еще 8% выбрали вариант «Другое».

«Результаты опроса демонстрируют высокую осознанность россиян в вопросах профессионального развития. Люди понимают, что технологический прогресс необратим, и стремятся адаптироваться к новым реалиям. Готовность восьми из десяти респондентов инвестировать время и ресурсы в освоение профессий будущего говорит о формировании запроса на качественное образование в сфере ИT, биотехнологий и инженерии. Это создает благоприятную почву для развития образовательных проектов, ориентированных на навыки завтрашнего дня», — сказала директор по персоналу ГК «Кортрос» Екатерина Киреева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

7 октября CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ

Эрнест Сюч, «ИндаСофт»: Реально изменили промышленность те технологии, которые помогли связать данные, процессы и управленческие решения

Они «не амбициозны и сопротивляются». Гигантский российский ритейлер ищет сторонних консультантов для перевоспитания своей ИТ-команды

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?

Postgres Professional переходит к экосистеме: гендиректором стал Артём Галонский

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще