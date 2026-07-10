Brand Analytics открыла прямой доступ к данным мониторинга из внешних ИИ-сервисов через протокол МCP

Brand Analytics, разработчик одноименной системы мониторинга и соцмедиа и СМИ, открыл прямой доступ к своим данным для внешних ИИ-сервисов через протокол MCP (Model Context Protocol). Это первая на российском рынке мониторинга интеграция такого рода. Об этом CNews сообщили представители Brand Analytics.

Теперь пользователи Brand Analytics могут подключить свой ИИ-сервис напрямую к данным мониторинга и готовить аналитику в диалоге с нейросетью — без выгрузки данных и переключения между интерфейсами. Достаточно дать нейросети промпт с указанием, какие данные мониторинга нужны, — и получить готовый ответ. Результаты можно оформить в графики, таблицы, презентацию и подготовить текст комментария к ней. Это позволит эффективнее использовать рабочее время, экономя время на рутинных операциях ради выводов и аналитики.

MCP — протокол, задающий единый стандарт, по которому ИИ-сервисы подключаются к внешним данным и базам знаний. Поддержка MCP сегодня реализована в большинстве популярных российских и зарубежных LLM. По этому стандарту Brand Analytics передает нейросети данные в нужном формате, а сам протокол определяет рекомендации по взаимодействию с ними — поэтому связка LLM и Brand Analytics работает эффективнее.

На практике это меняет саму последовательность работы с данными. Через MCP нейросеть обращается к данным мониторинга напрямую и сразу формирует структурированный ответ — будь то сравнение тональности упоминаний бренда и конкурентов, отчет по охватам за период или подборка ключевых тем обсуждения за квартал. Итоговое качество результата зависит от возможностей выбранной нейросети и навыков пользователя в работе с ней.

«Мы постоянно отслеживаем зарождающиеся технологические тренды и на основе самых перспективных формируем новые подходы к работе с данными Интеграция через MCP — пример такого шага на опережение: мы даем клиентам возможность работать с мониторингом напрямую из привычных им LLM-сервисов, в разы ускоряя ответ аналитиков на запрос бизнеса», — сказала Марина Попова, исполнительный директор Brand Analytics.