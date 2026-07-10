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Аудиобейджи тульской «Октавы ДМ» успешно прошли испытания в Казахстане

Российский производитель электроакустической продукции компания «Октава ДМ» успешно завершила пилотное внедрение программно-аппаратного комплекса АБ-400 в Республике Казахстан. По итогам испытаний заказчик подтвердил эффективность решения в реальных условиях эксплуатации и выразил заинтересованность в масштабировании проекта, а также развитии партнерства с российским производителем. Об этом CNews сообщил представитель компании «Октава ДМ».

Контракт на поставку оборудования был заключен по итогам российско-казахстанской бизнес-миссии. Аудиобейджи АБ-400 используются в кассовых зонах сети автозаправочных станций для записи и анализа коммуникаций сотрудников с клиентами.

По итогам тестирования заказчик отметил стабильную работу оборудования, высокое качество записи речи в условиях интенсивного фонового шума и успешную интеграцию устройств с программной платформой речевой аналитики.

«По итогам пилотного внедрения мы можем уверенно рекомендовать АБ-400 для решения задач речевой аналитики. Мы успешно настроили автоматическую беспроводную выгрузку данных по защищенным каналам, а встроенный массив микрофонов и алгоритмы шумоподавления обеспечили чистую и разборчивую запись даже в условиях высокого фонового шума на автозаправочных станциях. Отдельно хотелось бы отметить простоту ежедневной эксплуатации оборудования и высокий уровень технической поддержки со стороны специалистов "Октавы ДМ". Учитывая результаты пилота, мы планируем масштабировать проект на предприятия розничной торговли, автозаправочные станции, аптечные сети и финансовые организации Республики Казахстан», — отметил ИП Дмитрий Искаков.

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова подчеркнула, что успешное завершение пилотного проекта подтверждает востребованность российских решений в сфере речевой аналитики за пределами страны: «Для нас особенно важно, когда технология проходит проверку в реальных бизнес-процессах заказчика. Положительные результаты пилотного проекта и планы по дальнейшему развитию сотрудничества подтверждают, что АБ-400 способен эффективно решать задачи контроля качества обслуживания, анализа коммуникаций и повышения эффективности клиентского сервиса. Мы заинтересованы в расширении международного сотрудничества и готовы сопровождать партнеров на всех этапах внедрения наших разработок».

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Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются Цифровизация

АБ-400 разработан инженерами «Октавы ДМ» как современная альтернатива методу «тайного покупателя». Программно-аппаратный комплекс включает интеллектуальный аудиобейдж, базовую станцию и собственное программное обеспечение. Устройство записывает разговоры преобразует речь в текст, поддерживает поиск по ключевым словам, обеспечивает безопасное хранение и передачу данных, а также интеграцию с системами речевой аналитики.

Решение уже применяется в компаниях, где качество коммуникаций является важной частью бизнес-процессов, включая ритейл, сферу услуг, финансовый сектор и транспортную отрасль.

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