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«Твой Дом» построил на базе VK Cloud отказоустойчивую облачную инфраструктуру для интернет-магазина

«Твой Дом», один из российских ритейлеров товаров для дома, перенес ИТ-инфраструктуру интернет-магазина и корпоративных систем в облако VK Cloud. Миграция охватила все ключевые системы — от фронтенда и бэкенда сайта до CRM и бухгалтерских сервисов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Дополнительно компания организовала два независимых канала связи с облаком. В результате ритейлер без увеличения капитальных затрат на оборудование получил масштабируемую инфраструктуру с устойчивостью к пиковым нагрузкам.

«Твой Дом» входит в холдинг «Крокус Групп» и управляет шестью гипермаркетами товаров для дома в Москве и Воронеже. Интернет-магазин компании предлагает около 600 тыс. наименований товаров, из которых 100 тыс. доступны к заказу онлайн. Бэкенд сайта и мобильного приложения общий, поэтому сохранение стабильности инфраструктуры важно для всех каналов продаж.

В VK Cloud компания перенесла фронтенд и бэкенд интернет-магазина, CRM-систему, семь баз данных филиалов холдинга, портал для работы с поставщиками и бухгалтерские сервисы, включая «1С:Бухгалтерию». Миграция прошла бесшовно для сотрудников компании и привела к ускорению работы специалистов за счет более современного оборудования виртуальных машин.

Параллельно «Твой Дом» организовал физическое подключение к облаку: площадка компании соединена с двумя зонами доступности VK Cloud независимыми оптическими каналами. Они проложены по разным маршрутам — если один из них недоступен, второй автоматически принимает нагрузку. Это обеспечивает непрерывную работу интернет-магазина и мобильного приложения.

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«VK Cloud позволил нам получить надежную инфраструктуру без капитальных вложений в оборудование — с возможностью быстро масштабироваться под нагрузку. Для ритейлера, который работает круглосуточно и не может позволить себе простои в сезон распродаж, это именно то, что нужно от облачной платформы», — сказал заместитель директора департамента информационного обеспечения «Твой Дом» Виталий Костин.

«Для ритейла доступность сервисов — это прямая защита выручки. «Твой Дом» подошел к вопросу системно: полный перенос инфраструктуры в облако плюс резервирование на уровне физических каналов связи — это тот уровень надежности, который нужен современному многоканальному ритейлеру. За 2025 г. ритейл и e-commerce уже стали лидерами по использованию облачных сервисов в России, и кейс "Твой Дом" наглядно показывает, почему», — сказал директор по облачным сервисам VK Tech Дмитрий Лазаренко.

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