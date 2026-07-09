CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

SafeMobile и «Байтэрг» объявили о стратегическом партнерстве

SafeMobile и «Байтэрг» объявили о стратегическом партнерстве, направленном на развитие отечественной экосистемы мобильных рабочих мест для корпоративного и государственного секторов. Об этом CNews сообщили представители SafeMobile.

Сотрудничество вендоров позволит заказчикам внедрять управляемые мобильные рабочие места на базе отечественных технологий, обеспечивая централизованное управление устройствами, применение политик безопасности и удаленную поддержку пользователей в рамках единого технологического ландшафта.

Одним из первых результатов партнерства стала подтвержденная совместимость UEM SafeMobile и смартфона ОКО Phone 5 PRO на базе мобильной операционной системы ОКО по ключевым сценариям эксплуатации. В их числе: управление учетными записями и парольными политиками; настройка корпоративной почты; контроль функций операционной системы; ограничение использования USB интерфейсов и ADB; работа в киоск режиме; удаленный аудит; мониторинг событий; дистанционная поддержка пользователей.

Для ИТ подразделений решение позволяет сократить затраты на сопровождение мобильной инфраструктуры, ускорить развертывание устройств и обеспечить централизованный контроль мобильного парка. Для служб информационной безопасности оно обеспечивает применение единых политик безопасности, контроль использования функций устройств и снижение рисков утечки корпоративных данных.

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026
От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 цифровизация

«Компания «Байтэрг» является сегодня не только производителем мобильной электроники, но и разработчиком собственной мобильной операционной системы ОКО, — сказал директор по развитию продуктов ООО «Байтэрг» Дмитрий Логвинов. — Мы очень внимательно относимся к запросам рынка на обеспечение совместимости с существующей инфраструктурой бизнеса, таким как решение UEM SafeMobile. Для нас важно обеспечить как можно более полную совместимость операционной системы с решениями других лидеров рынка, чтобы наши заказчики могли сразу органично встроить наши продукты в свои процессы».

«Интеграция с «Байтэрг» — это коллаборация двух отечественных вендоров с долгой историей и огромным опытом разработки, партнерство сильного с сильным. Заказчик больше не хочет получать отдельные «отечественные компоненты», он ждет готовых рабочих решений, которые можно внедрять сразу, без длительных тестирований. Мы проверили не декларативную, а фактическую совместимость: режим киоска, USB- и ADB-ограничения, удаленное управление — типовой набор сценариев, с которыми ИТ-команды сталкиваются ежедневно. Отдельное удобство для заказчиков — теперь клиент SafeMobile встроен в прошивку МОС ОКО, это минус один шаг при подключении устройства. Подтвержденная интеграция UEM SafeMobile и мобильной операционной системыОКО снижает неопределенность на этапе пилота и ускоряет переход к промышленной эксплуатации», — отметил Дмитрий Сирик, коммерческий директор SafeMobile.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Они «не амбициозны и сопротивляются». Гигантский российский ритейлер ищет сторонних консультантов для перевоспитания своей ИТ-команды

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

Postgres Professional переходит к экосистеме: гендиректором стал Артём Галонский

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

Промышленность России под сложной фишинговой атакой. Хакеры применили многоступенчатую схему

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще