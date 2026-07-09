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MWS AI стала партнером Российской государственной библиотеки по созданию ИИ-платформы для автоматизации библиотечной отрасли

MWS AI (входит в МТС Web Services) объявляет о партнерстве с Российской государственной библиотекой (РГБ) в разработке комплекса ИИ-платформы для автоматизации ключевых процессов в библиотечной сфере. Работа ведется по трем направлениям: интеллектуальный поиск в научных фондах, автоматизация каталогизации и аналитика текстовых корпусов. В перспективе платформа будет предложена всем библиотекам страны. Об этом CNews сообщили представители MWS AI.

Поиск по научным фондам. Первое решение — интеллектуальная система семантического поиска по базе научных работ. Хранилище РГБ содержит более 3,7 млн авторефератов, диссертаций и других академических трудов. Сейчас библиографы ищут источники вручную, по ключевым словам и тематическим рубрикам; при нестандартных или смежных запросах релевантные материалы нередко остаются незамеченными. Новая система будет находить источники по смыслу запроса, а не только по терминам, что повысит точность отработки запросов читателей. На этапе пилота ИИ находил подходящие работы как минимум в семи случаях из десяти — обычный поиск по ключевым словам в таких задачах дает значительно более низкий результат.

Автоматизация каталогизации. Ежегодно РГБ получает около 100 тыс. обязательных экземпляров новых изданий. Специалист вручную присваивает библиотечные индексы для каждого экземпляра, определяет предметные рубрики и заполняет метаданные. На одну запись уходит более 30 минут. Теперь ИИ будет формировать предложения по рубрикам, индексам и метаданным.

Работа с научными текстами. Исследовательский фонд РГБ насчитывает около 1 млн единиц хранения и продолжает расти. Для работы с уже оцифрованными фондами MWS AI и РГБ разработают две платформы: платформу для ИИ-поиска по полному тексту книг и платформу анализа нарративов, чтобы отслеживать тематические паттерны и сравнивать тексты. Последняя будет открыта для заинтересованных вузов.

В основе совместной платформы — система АНСИС (Аналитическая нейросетевая справочно-информационная система), разработанная на отечественном программном обеспечении из реестра Минцифры. Вся инфраструктура и данные будут размещены на серверах РГБ. Разработка прикладных ИИ-решений осуществляется на базе платформы MWS AI Agents Platform для управления ИИ-агентами. Ключевые компоненты платформы включены в Единый реестр российского программного обеспечения.

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«При помощи искусственного интеллекта мы перестаем обрабатывать поступления и начинаем работать с фондом как с массивом знаний. Каталогизация, поиск, аналитика нарративов — это не автоматизация ради автоматизации, а способ наконец дать доступ к тому, что уже существует», — сказал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

«Сегодня в России более 40 тыс. публичных библиотек с совокупным фондом почти 900 млн единиц хранения. При таких объемах вручную обрабатывать поступления и вести библиографические записи уже затруднительно. Ценность нашего совместного проекта — не в отдельных технологических решениях, а в том, что мы выстраиваем тиражируемую модель для всей отрасли. То, что будет опробовано в РГБ, смогут использовать другие библиотеки страны. Благодаря технологиям искусственного интеллекта мы превращаем накопленный культурный капитал в ресурс, который работает и на систему образования, и на науку, и на общество в целом», — отметил генеральный директор MWS AI Денис Филиппов.

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