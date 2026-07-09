МТС внедрила в Красноярске систему экомониторинга на базе ИИ

МТС сообщает о запуске в Красноярске системы экологического контроля и проактивного управления экологическими рисками. Пилотный проект запущен совместно с Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края. Решение МТС позволяет осуществлять непрерывный мониторинг атмосферного воздуха в краевой столице и с помощью технологий искусственного интеллекта прогнозировать рассеивание загрязняющих веществ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа экомониторинга от МТС объединяет собственные программные сервисы и данные нескольких систем наблюдений и мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в Красноярске. Информация круглосуточно, непрерывно и автоматически поступает с малогабаритных постов наблюдения, расположенных в разных районах краевой столицы, в частности, в микрорайоне «Взлетка», Кубеково и других локациях, учитываются также климатические и метеоусловия. В систему интегрируются и данные от внутренних систем автоматического контроля одного из крупнейших в Красноярске промышленных предприятий. Единый комплекс в онлайн-режиме фиксирует концентрацию газов, частиц, температуру, давление, относительную влажность, скорость, направления ветра и другие параметры, которые используются для оценки экологической обстановки.

Система контролирует соблюдение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, выявляет превышения и автоматически оповещает о рисках, а для оценки динамики загрязнений в системе формируются отчеты и дашборды. При этом решение позволяет не только отслеживать текущую экологическую ситуацию, но и прогнозировать возможные превышения допустимых концентраций. Система формирует локальный метеопрогноз исходя из выбранной локации и моделирует распространение загрязняющих веществ на 48+ часов вперед с учетом трех режимов мощности выбросов.

«В нашем арсенале уже имеется опыт в реализации цифровых решении в сфере экологии. Так, в Нижегородской области действуют подобные системы мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха, в Челябинской области работает комплекс видеоэкомониторинга. Сегодня наши цифровые решения могут обеспечить непрерывный контроль практически любых объектов для принятия оперативных мер в случае необходимости. Более того, наша система входит в реестр ИИ-решений Минпромторга России и не имеет аналогов в своей области, а лицензия, выданная Росгидрометом, подтверждает экологическую экспертизу МТС», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

«Внедрение таких технологий позволяет совершенствовать систему экологического контроля в регионе. Для нас важно использовать все доступные инструменты, которые помогают оперативно получать информацию о состоянии окружающей среды и принимать необходимые решения. Новый цифровой сервис позволяет не только отслеживать текущую ситуацию, но и прогнозировать возможные риски», — сказала первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

Ранее МТС внедрила в Красноярске «умную» систему выявления стихийных свалок. Искусственный интеллект фиксирует нарушения в области охраны окружающей среды автоматически, без участия человека. Благодаря работе умных камер снизились случаи вандализма и нарушения правопорядка на площадках ТКО в Октябрьском районе.