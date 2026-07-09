Иркутская нефтяная компания подготовилась к автоматизации с помощью Axelot

Иркутская нефтяная компания готовит свой складской комплекс к цифровой трансформации, и эксперты Axelot уже завершили ее первый этап – технологическое проектирование. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) с 2000 г. осуществляет геологическое изучение, разведку, разработку и переработку углеводородного сырья на лицензионных участках в Восточной Сибири. Деятельность компании в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия) включает также производство и продажу полимера.

Развитие бизнеса компании потребовало модернизации управления всей логистической инфраструктурой компании, включая складское хозяйство в г. Усть-Кут, которое обеспечивает бесперебойное снабжение производственных проектов.

Первым этапом модернизации стала подготовка складского хозяйства ИНК к внедрению Axelot WMS. Оба склада компании, предназначенные исключительно для нужд текущих проектов, отличаются целым рядом технологических особенностей, связанных со спецификой нефтегазовой отрасли. Номенклатура представлена в различных единицах измерения, поскольку включает в себя негабаритные железобетонные элементы, длинномерные бурильные трубы, комплекты запорной арматуры, весовые и сыпучие позиции, метизы и инструменты.

В ходе обследования объектов проектная команда Axelot провела детальный анализ логистической инфраструктуры, бизнес-процессов, динамики грузопотоков и существующей ИТ-инфраструктуры ИНК. В итоге была сформирована экспертная оценка текущего состояния складов и описаны главные факторы, влияющие на эффективность логистики компании: отсутствие нормализованного справочника номенклатуры, недостаток цифровых данных о весогабаритных характеристиках товаров, отсутствие в текущей КИС учета партий.

Кроме того, специалисты отметили необходимость в разработке алгоритмов и четких пошаговых инструкций для линейного персонала в целях снижения зависимости процессов комплектации заказов от экспертизы отдельных сотрудников.

В результате реализации проекта руководство ИНК получило технологический проект склада с готовой топологией зон и пошаговыми алгоритмами всех операций, которые лягут в основу будущей WMS. Также была модифицирована методика вычисления ключевых показателей эффективности (KPI). Как итог – складской комплекс полностью готов к внедрению современной системы управления, где каждый квадратный метр используется эффективно, а ошибки персонала сведены к минимуму.