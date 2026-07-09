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IRB Family автоматизирует процесс открытия ресторанов на платформе SimpleOne

Франчайзи-партнер бренда Rostic’s в России, компания IRB Family, перевела процесс открытия новых ресторанов на единую цифровую платформу SimpleOne. Решение SimpleOne (направление прикладных бизнес‑систем корпорации ITG) стало сквозным контуром управления заявками на открытие ресторанов и взаимодействия служб головного офиса и операционного блока. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Проект реализован совместно с интегратором «Медиа‑тел», с использованием расширения «Планы выполнения», доступного на маркетплейсе SimpleOne.

До запуска в SimpleOne единого процесса заявки на открытие ресторана (NSO, New Store Opening) директор и территориальный управляющий формировали более 22 различных заявок в адрес разных подразделений при открытии нового объекта. Часть заявок создавалась в SimpleOne, а часть — через почту и Excel‑шаблоны. Заявки нередко оформлялись несвоевременно или с ошибками, дублировали друг друга и требовали многократного указания одних и тех же данных, что влияло на сроки запуска ресторанов и качество подготовки площадок.

Теперь для открытия ресторана формируется одна корневая заявка в SimpleOne, а связанные запросы в ИТ, строительство, закупки, HR и другие службы создаются и назначаются исполнителям автоматически по заданным правилам. Статус и прогресс выполнения всех заявок виден в одном месте, а вся связанная с открытием ресторана информация — от планов по запуску до исполнителей конкретных задач — находится в едином пространстве SimpleOne. Это позволило отказаться от разрозненных шаблонов, локальных трекеров и ручной координации между подразделениями.

За счет сокращения времени на формирование и выполнение заявок сотрудники операционных служб могут уделять больше внимания основным задачам вместо заполнения таблиц. Единый процесс обеспечивает прозрачность и контроль: вся информация по текущим открытиям доступна в режиме реального времени, у руководства есть полный обзор состояния NSO‑процессов. Платформа выступает единым источником данных по заявкам на открытие ресторана, что снижает риски дублирования и ошибок и помогает поддерживать актуальность данных для управленческих решений. Отдельным эффектом стало повышение дисциплины: стандартизированы правила формирования заявок, контроль их исполнения и работа ответственных подразделений.

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«Единый процесс заявок NSO в SimpleOne позволяет нам планировать открытия ресторанов более уверенно: мы видим все задачи, сроки и ответственных в одной системе и можем управлять нагрузкой команд, не теряя деталей. Автоматизация помогла убрать хаос заявок, снизить количество ошибок при запуске новых объектов и сконцентрировать внимание команд на качестве открытия и обслуживании гостей», — сказала Елена Барановская, руководитель направления ITSM IRB Family.

«В проекте мы опирались на наше расширение “Планы выполнения”, доступное на Маркетплейсе SimpleOne. Оно позволило описать процесс открытия ресторана как набор этапов и задач без использования редактора рабочих процессов. Команда заказчика получила прозрачный сценарий NSO: каждый шаг открытия — от корневой заявки до финального запуска — виден в табличном виде и автоматически создаётся по заданным правилам. Табличное представление плана можно в один клик визуализировать в виде схемы процесса с цветовой индикацией статусов задач, что упрощает контроль хода работ для руководителей и проектных команд», — сказал Владимир Лялеко, директор центра управления ИТ-услугами ООО «Медиа‑тел».

«Долгое время ITSM воспринимался как инструмент исключительно для ИТ-департамента. Но логика сервисного управления — единая точка входа, прозрачные статусы, автоматическая маршрутизация задач — работает для любого сквозного бизнес-процесса, будь то открытие ресторана, магазина или филиала. Именно такие проекты, как с IRB Family, показывают, что ESM-платформы становятся инфраструктурой для операционного бизнеса, а не только для ИТ-служб», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

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