Veai и «Емдев» создают российскую экосистему корпоративного ПО со встроенным управляемым ИИ

Российские компании «ИИтех», разработчик платформы управляемого искусственного интеллекта Veai, и «Емдев», поставщик решений «Инкоманд» и «Энтакси» для создания корпоративных цифровых пространств, объявили о стратегическом партнерстве. Компании консолидируют инженерные компетенции для создания единой корпоративной экосистемы, в которой ИИ станет встроенным элементом процессов разработки, тестирования и сопровождения программных продуктов. В результате производительность команд разработки может вырасти на 15–200%.

Технологический альянс объединяет российскую платформу управляемого ИИ для разработки кода и зрелую экосистему корпоративных решений для интранета и интеграции данных. Это первый на российском рынке альянс, где вендор корпоративного ПО внедряет управляемых ИИ-агентов в собственный технологический конвейер — от написания кода до тестирования и ревью. В результате заказчики получат отечественный технологический стек, объединяющий корпоративный портал, интеграционную платформу и инструменты управляемого искусственного интеллекта для разработки программного обеспечения.

Ключевая особенность партнерства заключается в том, что ИИ будет использоваться как полноценный участник технологического конвейера, а не как внешний сервис или чат-ассистент. Платформа Veai включает семь специализированных ИИ-агентов, которые поддерживают полный цикл разработки — от генерации кода и подготовки документации до написания тестов, ревью и оптимизации программного обеспечения.

Совместное использование Veai, корпоративного портала «Инкоманд» и интеграционной платформы «Энтакси» позволит выстроить единую экосистему корпоративных сервисов. «Энтакси» обеспечит сбор и маршрутизацию данных между информационными системами компании, «Инкоманд» станет единой цифровой точкой входа для сотрудников, а Veai возьмет на себя интеллектуальную поддержку процессов разработки и сопровождения программных решений.

Стратегическое партнерство позволит заказчикам ускорить цифровую трансформацию, снизить зависимость от дефицитных ИТ-специалистов и безопасно внедрять технологии искусственного интеллекта внутри защищенного корпоративного периметра. Благодаря поддержке VPC-развертывания и self-hosting платформа Veai может работать полностью внутри инфраструктуры организации без передачи данных во внешние сервисы.

По оценкам компаний, технологическая интеграция даст измеримый экономический эффект. Заказчики смогут увеличить производительность команд разработки на 15–200%, сократить время написания тестов до 80%, уменьшить объем рутинных операций на 40–60% и обеспечить возврат инвестиций в течение 6–12 месяцев после внедрения.

Дополнительным преимуществом станет возможность построения полностью отечественного технологического стека. Заказчики смогут использовать российские решения для корпоративного портала, интеграционной шины и ИИ-помощника разработчика в рамках единой экосистемы, соответствующей требованиям импортозамещения, безопасности и регуляторов.

«Мы убеждены, что будущее корпоративного ПО — за интеллектуальными платформами, которые не просто автоматизируют задачи, но и ускоряют собственное развитие. Интеграция Veai с корпоративным порталом «Инкоманд» и интеграционной платформой «Энтакси» даст нашим заказчикам единую экосистему, где искусственный интеллект работает как встроенный участник процессов разработки и цифровой трансформации бизнеса», — отметил Алексей Какунин, генеральный директор «Емдев».

«Объединение усилий с компанией «Емдев» — это шаг к созданию комплексной отечественной платформы нового поколения. Наши ИИ-агенты являются полноценными участниками инженерного конвейера и теперь работают в связке с проверенными решениями для корпоративного взаимодействия и интеграции. В результате заказчик получает полную экосистему для ускоренного развития ИТ-продуктов внутри единого защищенного периметра», — отметил Михаил Кудинов, сооснователь и генеральный директор «ИИтех».