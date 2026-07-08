Специализированное ПО геотехнического контроля внедрено на крупном предприятии добычи углеводородов

Компания ООО «Центр Айти» завершила проект по внедрению «Информационной системы геотехнического контроля» (ИС ГТК) на производственных объектах ООО «Ачим Девелопмент» (входит в группу «Газпром»). Решение позволило полностью оцифровать процессы анализа данных мониторинга, что критически важно для оценки состояния зданий и сооружений в сложных климатических условиях вечной мерзлоты и пучинистых грунтов. Об этом CNews сообщили представители ООО «Центр Айти».

В ходе реализации проекта специалисты «Центр Айти» провели комплексное внедрение ПО, включая глубокий аудит и оцифровку накопленного массива исторических данных. В системе верифицированы и загружены элементы мониторинговой сети, что обеспечило аналитическую обработку исторических и оперативных показателей.

Это позволило уже на ранних этапах эксплуатации системы перейти к превентивному управлению рисками: заблаговременно идентифицировать участки, требующие усиленного инженерного внимания, и существенно повысить точность прогнозирования смещений и отклонений температурно-влажностного режима грунтов от нормативных значений.

Ключевой особенностью ИС ГТК стала автоматизация ведения цифровых паспортов геотехнического мониторинга по всем производственным активам. Встроенный модуль прогнозирования превышения нормативных значений температур и осадков фундаментов позволяет заблаговременно фиксировать критические параметры. На основе этих данных система автоматически формирует рейтинг объектов по степени риска, помогая инженерным службам оперативно планировать комплекс стабилизирующих мероприятий.

Автоматизация рутинных процессов избавила специалистов предприятия от ручного анализа больших массивов данных, обеспечив переход на качественно новый уровень управления промышленной безопасностью.

ИС ГТК входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ в классе «Средства инженерного анализа». Архитектура решения полностью соответствует строгим требованиям к изолированным контурам безопасности предприятий ТЭК, позволяя развертывать систему в закрытых инфраструктурных периметрах без необходимости подключения к сети Интернет.

Компания-разработчик ПО ООО «Центр Айти» оказывает полный спектр услуг, связанных с внедрением ИС ГТК, а также с ее гарантийной и технической поддержкой.