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«СКБ Контур» и «Светофор Логистика» договорились о сотрудничестве в цифровизации логистической отрасли

Состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между группой компаний «СКБ Контур» и компанией «Светофор Логистика». Документ закрепил намерения сторон по совместной разработке и внедрению передовых цифровых решений, направленных на трансформацию логистической отрасли.

Подписи под документом поставили руководитель направления электронного документооборота «СКБ Контур» Денис Салих и генеральный директор «Светофор Логистика» Михаил Лапко. Основой партнерства станет работа по созданию адаптивной логистической экосистемы, способной гибко реагировать на вызовы современной цифровой экономики.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

В рамках сотрудничества компании планируют модернизировать цифровую инфраструктуру, интегрируя существующие технологические наработки, услуги и программные продукты обеих сторон. Особое внимание будет уделено реализации проектов, обеспечивающих сквозную прозрачность логистических операций через единую цифровую платформу.

Помимо этого, соглашение предполагает активный обмен опытом, знаниями и методологической информацией, а также совместное изучение и тестирование новых бизнес-направлений и продуктов в сфере цифровых технологий.

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