Ruffe.tech запустила CRM-систему для страховых агентов, которая работает без внедрения

ИТ-разработчик Ruffe.tech объявил о выводе на рынок платформы Agent.Deals — CRM-системы, которая не требует внедрения для работы. Платформа предназначена для автоматизации процессов и управления клиентским опытом в сфере страхования.

Новая CRM-система позволяет закрыть базовые задачи страхового агента, оптимизировать рабочий процесс и обеспечить его прозрачность как для индивидуального агента, так и в масштабе агентской сети. В последнем руководителю доступна информация об объемах задач и показателях всех сотрудников в едином окне, что дает возможность более эффективно управлять рабочими процессами.

Платформа имеет понятный интерфейс, автоматически отслеживает ключевые показатели и напоминает о пролонгациях и задачах в установленные сроки.

«Несмотря на огромный объем рынка и большое количество участников, многие процессы в страховании до сих пор делаются вручную. Нашей целью было создать платформу, которая будет учитывать специфику сферы, оптимизирует трудозатраты, а также сократит число внешних сервисов, необходимых для работы. Платформа имеет микросервисную архитектуру и дает возможность воспользоваться нужными инструментами в рамках одного решения, — отметил Владимир Просиков, генеральный директор Ruffe.tech. — Agent.Deals учитывает путь сотен агентов: типичные ситуации продуманы заранее, а наиболее эффективные сценарии уже заложены в системе».

При этом Agent Deals не требует специальной настройки. Систему можно использовать с момента подключения, что позволяет заказчику сразу приступить к работе. При этом возможно добавление новых пользователей в рамках одной агентской сети или при расширения от индивидуального агента до сети.

Команда Ruffe.tech продолжает работать над развитием системы в тесном взаимодействии с профессиональным сообществом, и Agents.deals остается открытой платформой для интеграций и расширений через API и партнерскую экосистему.