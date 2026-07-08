CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Ruffe.tech запустила CRM-систему для страховых агентов, которая работает без внедрения

ИТ-разработчик Ruffe.tech объявил о выводе на рынок платформы Agent.Deals — CRM-системы, которая не требует внедрения для работы. Платформа предназначена для автоматизации процессов и управления клиентским опытом в сфере страхования.

Новая CRM-система позволяет закрыть базовые задачи страхового агента, оптимизировать рабочий процесс и обеспечить его прозрачность как для индивидуального агента, так и в масштабе агентской сети. В последнем руководителю доступна информация об объемах задач и показателях всех сотрудников в едином окне, что дает возможность более эффективно управлять рабочими процессами.

Платформа имеет понятный интерфейс, автоматически отслеживает ключевые показатели и напоминает о пролонгациях и задачах в установленные сроки.

«Несмотря на огромный объем рынка и большое количество участников, многие процессы в страховании до сих пор делаются вручную. Нашей целью было создать платформу, которая будет учитывать специфику сферы, оптимизирует трудозатраты, а также сократит число внешних сервисов, необходимых для работы. Платформа имеет микросервисную архитектуру и дает возможность воспользоваться нужными инструментами в рамках одного решения, — отметил Владимир Просиков, генеральный директор Ruffe.tech. — Agent.Deals учитывает путь сотен агентов: типичные ситуации продуманы заранее, а наиболее эффективные сценарии уже заложены в системе».

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026
От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 цифровизация

При этом Agent Deals не требует специальной настройки. Систему можно использовать с момента подключения, что позволяет заказчику сразу приступить к работе. При этом возможно добавление новых пользователей в рамках одной агентской сети или при расширения от индивидуального агента до сети.

Команда Ruffe.tech продолжает работать над развитием системы в тесном взаимодействии с профессиональным сообществом, и Agents.deals остается открытой платформой для интеграций и расширений через API и партнерскую экосистему.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще