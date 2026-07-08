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«Росгосстрах» добился трехкратного роста производительности благодаря развитию компетенций с Arenadata DB

Более 40 специалистов «Росгосстраха» прошли вендорские курсы центра обучения Arenadata и освоили работу с СУБД Arenadata DB (ADB) — российской системы управления базами данных для хранения и обработки больших объемов информации.

В обучении приняли участие специалисты, которые ежедневно работают с данными и от которых напрямую зависят бизнес-процессы компании. Программа включала сразу три трека: «Эксплуатация Arenadata DB», «Arenadata DB для аналитиков» и «Arenadata DB для разработчиков» и охватывала практически весь стек обучения по продукту.

В «Росгосстрахе» особенно отметили практическую ценность курсов и различия в уровне сложности программ. Базовые модули были полезны для систематизации знаний и знакомства с особенностями продуктов, тогда как более продвинутые темы представляли наибольший интерес для опытных разработчиков. Отдельно участники подчеркнули качество преподавания и прикладной характер материалов.

«Обучение на этих курсах дало нашим специалистам возможность глубже понять особенности использования Arenadata DB. В результате команда получила необходимые знания для самостоятельной разработки и написания SQL с учётом специфики платформы», — отметил Евгений Петров, начальник управления корпоративного хранилища данных «Росгосстраха».

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Полученные данные уже нашли применение на практике, в том числе в разработке решений и работе с корпоративными данными с учётом особенностей внедрённых продуктов. Специалисты РГС самостоятельно адаптировали и запустили на ADB восемь витрин, участвующих в закрытии отчетного периода. Это позволило добиться трехкратного роста производительности.

«Учебные курсы центра обучения Arenadata ведут преподаватели-практики с глубоким отраслевым опытом. На основе реальных кейсов они разбирают задачи, с которыми заказчики сталкиваются при эксплуатации продуктов группы Arenadata. В течение года специалисты «Росгосстраха» проходили обучение по Arenadata DB, и в дальнейшем планируется продолжение развития компетенций команды», — отметил Дамир Узбеков, заместитель генерального директора группы Arenadata по работе с финансовым сектором.

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