CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Камчатский центр краснокнижных соколов получил цифровые крылья

МТС обеспечила устойчивой сотовой связью и высокоскоростным интернетом территорию Соколиного центра «Камчатка» — единственного в России специализированного масштабного центра по воспроизводству и реабилитации редких видов ловчих птиц. Для уникального природоохранного объекта МТС построила базовую станцию, а также провела волоконно-оптическую линию связи для предоставления канала в интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь специалисты могут в режиме реального времени отслеживать перемещение кречетов с помощью GPS/GSM-трекеров — контролировать местоположение, скорость и высоту полета птиц, анализировать траектории охоты и оценивать готовность оперившихся особей к самостоятельному выпуску в дикую природу.

Стабильный высокоскоростной интернет позволит в дальнейшем организовать полноценную ИТ-инфраструктуру: например, установить системы видеонаблюдения за территорией и вольерами с удаленным доступом, наладить облачное хранение данных. Кроме того, благодаря связи с внешним миром центр может участвовать в международных природоохранных программах, обмениваться опытом с российскими и зарубежными коллегами по лечению, разведению и сохранению редких видов ловчих птиц.

«Новая инфраструктура дала центру цифровые крылья: птицы не теряются из виду, а ученые не теряют связь с коллегами. Это серьезно расширяет возможности центра и позволяет более эффективно работать на благо сохранения редкого вида. Построенная нами базовая станция и канал связи – фундамент для дальнейшего развития. На базе этой инфраструктуры центр уже сейчас может развернуть умное видеонаблюдение, а в перспективе – внедрять любые умные решения. Мы готовы продолжать работать с центром в этом направлении и гордимся, что наши технологии помогают сохранять уникальную природу Камчатки», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку
Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку Импортонезависимость

«Для центра, который находится довольно далеко от больших городов, устойчивая связь критически важна. Да, это возможность для сотрудников быть на связи с родными, но для нас главное другое. Это прямая связь с ведущими экспертами со всей страны и из-за рубежа, это обмен опытом, участие в международных программах. Мы единственный такой центр в России, и для нас быть на связи значит эффективно выполнять нашу миссию по сохранению кречетов», – рассказала директор Соколиного центра «Камчатка» Кристина Алексеева.

Аналогичные проекты МТС по цифровизации природоохранных территорий уже успешно реализованы в других регионах России. В Амурской области компания проложила оптоволоконную линию связи к гнезду дальневосточных аистов в Муравьевском парке, что позволило вести круглосуточную HD-трансляцию жизни краснокнижных птиц. На Байкале МТС усилила канал связи с Ушканьими островами, обеспечив высококачественную онлайн-трансляцию с лежбищ байкальских нерп для научных и просветительских целей. Камчатка продолжает эту практику, создавая базу для сохранения и восстановления редких видов ловчих птиц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP

Эрнест Сюч, «ИндаСофт»: Реально изменили промышленность те технологии, которые помогли связать данные, процессы и управленческие решения

Хакеры научились заходить в корпоративные аккаунты Microsoft без логина и пароля

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

В России официально испытали дрон-аэротакси с человеком на борту

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще