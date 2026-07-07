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Завод «Интехпласт» внедрил TopLog WMS для автоматизации склада в Ростове‑на‑Дону

Завод «Интехпласт» внедрил TopLog WMS для автоматизации склада в Ростове‑на‑Дону. Цифровизация склада помогла устранить узкие места в учете и логистике, повысила точность и скорость операций. Об этом CNews сообщили представители TopLog.

«Интехпласт» — российское производственное предприятие, расположенное в Ростове‑на‑Дону и специализирующееся на выпуске пластиковых комплектующих и профильных изделий для мебельной и дверной промышленности.

Ранее складской комплекс компании работал без специализированной WMS‑системы. Это создавало типичные для неавтоматизированных складов ограничения в учете и логистике. Приемка во многих случаях велась по фактическому наличию, с ручным согласованием расхождений и последующим исправлением бумажных документов. Ряд процессов зависел от опыта сотрудников. Например, комплекты продукции отражались одной строкой с пояснениями в примечании: опытные кладовщики быстро распознавали состав заказа, тогда как новым сотрудникам требовалось дополнительное время на разбор позиций.

На фоне активного роста бизнеса и расширения продуктовых направлений руководство компании приняло решение внедрить современную российскую систему TopLog WMS, способную обеспечить адресное хранение, прозрачность операций, точность учета и полный контроль складских процессов в режиме реального времени.

Объектом автоматизации стал складской комплекс в Ростове‑на‑Дону общей площадью более 3600 кв. м. Пилотный проект был реализован на складе дверного и сопутствующего ассортимента. В номенклатуру входят двери и фурнитура, наличники и доборы, подоконники, террасная доска и другие комплектующие. Для хранения продукции используются разные зоны склада: широкопаллетные стеллажи, мезонин и напольное хранение.

TopLog WMS была настроена с учетом особенностей складских процессов, ассортимента, требований клиентов и специфики каналов продаж. Решение охватило ключевые операции склада — от приемки и размещения до отбора и отгрузки заказов.

Система контролирует качество товара, фиксирует виды брака и повреждений, а в отдельных случаях автоматически требует фотофиксации через ТСД: пользователь не сможет завершить приемку позиции, если не зафиксировано минимум три фотографии.

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Отдельная логика настроена для серийной и заказной продукции. Стандартные двери система сначала направляет в закрепленные ячейки пикинга для быстрого отбора, а при отсутствии свободного места — в зону хранения. Для нестандартных изделий предусмотрены точный контроль производственных партий, отдельные зоны хранения и адресная обработка заказов. Для полочного ассортимента применяется принцип «товар к товару». Для серийной продукции настроена партионная стратегия FIFO, что обеспечивает корректную очередность отбора по дате поступления.

TopLog WMS автоматически формирует задания на отбор и распределяет их между сотрудниками склада. Волны отбора в системе создаются по рейсам, при этом учитываются дата отгрузки, состав рейса, очередность загрузки транспорта и порядок выгрузки по точкам доставки. Для обработки крупногабаритных заказов пользователь может собрать бригаду работников через ТСД сканированием ШК сотрудников. За счет этого сокращается количество лишних перемещений, обеспечивается своевременная подготовка рейсов и четкая организация погрузки.

В системе реализован раздельный учет товаров по собственникам и направлениям бизнеса, что упрощает учет остатков и расчет стоимости складских услуг.

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Для синхронизации данных в режиме реального времени выполнена интеграция WMS с корпоративной системой 1С:УНФ через TopLog API.

С внедрением TopLog WMS компания «Интехпласт» получила управляемую складскую инфраструктуру. Все основные операции выполняются с использованием терминалов сбора данных. Повысилась точность исполнения заказов и соответствие продукции требованиям клиентов, снизилась зависимость от человеческого фактора. Руководство получило возможность в режиме реального времени видеть актуальную информацию о работе склада, контролировать ключевые показатели и использовать аналитику для дальнейшего развития бизнеса.

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