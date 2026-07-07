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ТМК и УЦСБ будут вместе внедрять ИТ в промышленности

«Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) и «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) будут сотрудничать в сфере цифровизации промышленности. В рамках соглашения партнеры также сфокусируются на развитии кадрового и научного потенциала в области информационных технологий.

Документ подписали заместитель генерального директора ТМК по информационным технологиям Дмитрий Якоб и генеральный директор УЦСБ Валентин Богданов. В рамках взаимодействия стороны будут, в частности, совместно разрабатывать предложения по совершенствованию, тестированию и внедрению решений в области информационных технологий и кибербезопасности, автоматизации производственных процессов и применения технологий искусственного интеллекта. Кроме того, ТМК и УЦСБ намерены совершенствовать стандарты в области цифровизации в металлургической отрасли.

«ТМК обладает широкими компетенциями по цифровизации производственных и бизнес-процессов и готова делиться своими наработками в рамках межотраслевого диалога. Вместе с Уральским центром систем безопасности мы будем проводить обучающие мероприятия для сотрудников ИТ-подразделений, содействовать обмену опытом и совершенствовать стандарты в области построения безопасных информационных систем. Эта работа призвана способствовать расширению отраслевой образовательной и научной базы», — сказал Дмитрий Якоб.

«Сотрудничество с лидером металлургической отрасли — это уникальная возможность применить наш многолетний опыт, адаптировать лучшие практики информационной безопасности к реалиям промышленности и совместно разработать отраслевую модель угроз. Предусмотренная документом реализация целого комплекса технологических проектов и образовательных программ на базе экспертизы УЦСБ в кибербезопасности и глубоких отраслевых практик ТМК позволит нам предложить решения, актуальные для всех компаний металлургического сектора», — отметил Валентин Богданов.

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«Уральский центр систем безопасности» является федеральным системным интегратором и предоставляет услуги по созданию, защите, модернизации и обслуживанию ИТ-инфраструктуры, а также внедрению инженерных систем.

Ранее ТМК подписала соглашение о сотрудничестве в области противодействия киберугрозам с группой компаний «Солар». Документ предусматривает создание стандартов и решений в области кибербезопасности для трубной отрасли, а также внедрение практик безопасной разработки.

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