Технопарки и ОЭЗ наращивают спрос на модульную ИТ-инфраструктуру

Производитель модульных центров обработки данных «Датарк» фиксирует рост интереса технопарков и особых экономических зон к МЦОД. Если раньше такие запросы носили единичный характер, то в 2025–2026 гг. компания получила от территорий для бизнеса обращения на проекты суммарной мощностью почти 800 кВт.

Лидером стала Республика Татарстан: от региона поступили запросы на проекты суммарной мощностью 688 кВт. Также интерес к таким решениям проявляли площадки в Свердловской и Липецкой областях — 76 кВт и 25 кВт соответственно.

По словам генерального директора «Датарк» Евгения Тропина, рост спроса на модульные проекты связан с экономической неопределенностью и усилением требований к эффективности инвестиций. В этих условиях площадки все чаще начинают искать решения, которые позволяют развивать ИТ-инфраструктуру поэтапно, без крупных вложений на старте.

«Классический дата-центр всегда требует больших стартовых инвестиций, а цикл реализации такого проекта длительный. Технопаркам это не всегда подходит: заполняемость площадок может меняться, структура резидентов тоже. Модульные ЦОДы позволяют инфраструктуре следовать за спросом. Их можно масштабировать, перенести на другую площадку, продать или передать в аренду», — отметил Евгений Тропин.

Он добавил, что в ближайшие годы возможность быстрого и поэтапного развертывания ИТ-инфраструктуры станет одним из критериев конкурентоспособности территорий для бизнеса. При этом в связи с развитием искусственного интеллекта площадки также должны быть готовы к растущим ИТ-нагрузкам. Для этого им необходимы доступ к достаточной электрической мощности и наличие устойчивых каналов связи.