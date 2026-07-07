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Цифровизация
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На рынок ПО для консультантов выходит новая ERP-система

Компания Quattor Advisory вывела на рынок ERP-систему «Тессера», разработанную под операционную модель профессиональных услуг. Решение автоматизирует весь контур работы консалтинговой компании: управление проектами на всех стадиях, включая коммерческое предложение, CRM, учет рабочего времени, биллинг по фактическим часам, расчет рентабельности проектов и партнеров, выплаты подрядчикам и платежным агентам, аналитическую отчетность, статистику по экономике. «Тессера» позволила Quattor увеличить количество реализованных проектов в 2,24 раза (с 275 до 616 в год) при росте штата производящих специалистов на 34%.

«Тессера» построена на открытом программном обеспечении и разворачивается в инфраструктуре заказчика без использования зарубежных облачных сервисов. Это позволяет компаниям сохранять полный контроль над корпоративными данными, выполнять внутренние требования информационной безопасности и избегать зависимости от внешних SaaS-платформ. Технологический стек включает Python, PostgreSQL, Docker, Nginx. Система интегрирована с Telegram-ботом, который автоматически уведомляет пользователей о событиях, требующих внимания: задержках биллинга, неактивных клиентах, зависших статусах проектов и превышении лимитов рабочего времени.

«Мы проанализировали доступные на рынке продукты и пришли к выводу: большинство из них коробочные, и ни одно решение не покрывает специфику консалтинга целиком. Работа с часовыми ставками, биллинг по фактическим часам, маржинальность по партнерам, расчеты с подрядчиками и платежными агентами, управление проектами на всех стадиях от КП до закрытия — эти вещи в универсальных ERP приходится собирать самостоятельно», — сказал управляющий партнер Quattor Advisory Гайк Мартиросян.

Внедрение «Тессеры» в Quattor позволило существенно сократить объем административной работы, которая ранее занимала значительную часть времени команды консультантов. Многие операционные процессы: учет рабочего времени, подготовка биллинга, контроль статусов проектов были автоматизированы системой. В результате число реализованных за год проектов увеличилось с 275 до 616 при росте штата производящих специалистов на 34%. Время подготовки одного биллинг-отчета сократилось в девять раз — с 45 до 5 минут, суммарная экономия составила около 480 человеко-часов в год. Продуктивность консультанта по количеству реализованных проектов выросла с 15,7 до 26,2 проектов в год (+67%), операционная рентабельность достигла 46%.

«Парадокс: на фоне всеобщей увлеченности искусственным интеллектом простые вещи, как автоматизация административных процессов, остаются недооцененными. Готовые ERP-решения на рынке требуют глубокой доработки, а внешняя разработка – исчерпывающей спецификации процессов на старте. Для быстро меняющегося бизнеса такой подход неприменим, поэтому мы выбрали собственную разработку. Каждая функция системы рождалась из реальной операционной боли пользователя – партнера, менеджера, консультанта. Разработчики работали бок о бок с командой», — сказал Мартиросян.

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По оценке Mordor Intelligence, мировой рынок ПО для автоматизации профессиональных услуг вырастет с $15,22 млрд в 2025 г. до $28,73 млрд к 2031 г. Grand View Research оценивает потенциал еще выше: с $12,4 млрд в 2024 г. до $40,25 млрд к 2033 г. В Quattor Advisory подтверждают, что российский сегмент рынка испытывает дефицит специализированного ПО для консалтинга.

В настоящее время Quattor Advisory открывает «Тессеру» для пилотных внедрений в консалтинговых, юридических и аудиторских компаниях среднего и большого сегмента. Решение поставляется с полным развертыванием в инфраструктуре заказчика.

«Цифровизация внутренних процессов становится для консалтинговых компаний не вспомогательной задачей, а фактором конкурентоспособности. Невозможно бесконечно увеличивать команду консультантов — это дорогие специалисты, поэтому консалтингу важно развиваться с помощью технологий. По нашим оценкам, сегодня до 70-80% российских консультантов по-прежнему используют Excel и другие базовые инструменты для учета времени, биллинга и контроля рентабельности проектов. В профессиональном сегменте среднего и большого бизнеса эта цифра составляет 40-50%. Однако в ближайшие 3-5 лет большинство средних и крупных игроков будет переходить к специализированным системам управления бизнес-процессами. Это связано не только с ростом нагрузки, но и с запросом клиентов на прозрачность, скорость и предсказуемое качество работы. Крупные международные консалтинговые компании уже активно цифровизуют внутренние процессы, а российский рынок движется в том же направлении», — сказала генеральный директор ОКО (Объединение консалтинговых организаций) Лариса Семенюк.

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