GdeRabota.ru представил голосового бота для подбора вакансий по телефону

Сервис по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru представил новый инструмент для соискателей — голосового бота, который помогает подобрать вакансии по телефону.

Как работает голосовой бот

Во время звонка голосовой помощник уточняет основные параметры поиска: город, в котором соискатель ищет работу, желаемую профессию и уровень заработной платы.

После этого система подбирает подходящие вакансии и озвучивает ключевую информацию — размер зарплаты, условия работы и контакты работодателя. Весь процесс занимает менее пяти минут.

В конце разговора соискатель может оставить отклик, подтвердив его с номера телефона, с которого он осуществляет звонок — бот автоматически отправляет заявку работодателю. Если соискатель не готов откликаться, помощник продиктует номер работодателя для связи с ним самостоятельно.

Звонок оплачивается по тарифу мобильного оператора — как обычный исходящий вызов.

Как воспользоваться новой функцией

Чтобы подобрать вакансии через голосового помощника, необходимо: позвонить по номеру в GdeRabota.ru; ответить на вопросы бота; откликнуться на вакансию или получить контакты работодателя

Для звонка регистрация и доступ к интернету не требуются.

В настоящий момент голосовой помощник работает в тестовом режиме: система проходит этап обучения и может отвечать с небольшой задержкой. Команда сервиса продолжает совершенствовать технологию, чтобы сделать ее максимально быстрой и точной.

«Мы стремимся сделать поиск работы максимально доступным для каждого. Голосовой бот позволяет получать информацию о вакансиях без смартфона и интернета, открывая новые возможности для тех, кто редко пользуется цифровыми сервисами. При этом работодатели получают доступ к дополнительной аудитории кандидатов, которых нет в базах онлайн-площадок. Мы уверены, что такой формат сделает взаимодействие между работодателями и соискателями проще и поможет быстрее закрывать вакансии», — сказала Екатерина Агаева, генеральный директор сервиса по подбору персонала GdeRabota.ru.