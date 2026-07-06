Выпускница Детского технопарка «Альтаир» создала VR-симулятор выживания в лесу

Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 1329 Ярослава Костюкова, разработала VR-симулятор выживания в лесу. Проект, созданный на платформе Unity, обучает ориентированию в дикой природе, правильному поведению при встрече с дикими животными, разведению костра и сбору ресурсов. Интуитивно понятное меню с подсказками делает приложение доступным даже для новичков. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Ярослава с детства увлекалась компьютерными играми и виртуальной реальностью, но в какой-то момент решила не просто играть, а создавать. Так родилась идея VR-симулятора, который не развлекает, а готовит к реальным экстремальным ситуациям. В приложении пользователь учится распознавать съедобные и ядовитые растения, правильно разводить костер и добывать ресурсы для выживания в лесу.

Работа над проектом заняла несколько месяцев и потребовала сотен строк кода, множества исправлений и доработок. В технопарке РТУ МИРЭА Ярослава освоила платформу Unity и язык программирования C#, а также погрузилась в тонкости 3D-моделирования и проектирования интерактивных сценариев.

Руководителем проекта выступил преподаватель Детского технопарка «Альтаир», сотрудник Института информационных технологий РТУ МИРЭА Михаил Зубков. Он помогал школьнице осваивать программирование, подсказывал оптимальные решения и направлял творческий поиск. «Ярослава проделала огромную работу: от идеи до работающего приложения. Ее симулятор не просто игра, а полезный инструмент, который может пригодиться каждому, кто оказался в экстремальной ситуации в лесу», — сказал Михаил Зубков, сотрудник кафедры квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА.

Высокую оценку проекту дал и ректор университета. Станислав Кудж подчеркнул значимость таких разработок: «Проект Ярославы — отличный пример того, как Детский технопарк «Альтаир» помогает школьникам создавать социально значимые продукты. VR-симулятор выживания сочетает современные технологии с реальной пользой. Такие проекты показывают, что наши выпускницы готовы решать серьезные задачи и вдохновлять сверстников».

Ярослава продолжает развивать проект, планируя добавлять новые сценарии и уровни сложности. VR-симулятор может найти применение в школах, туристических кружках и центрах подготовки к экстремальным ситуациям.