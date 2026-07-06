Вятский ГАТУ и BPMSoft заключили соглашение о сотрудничестве

Вятский государственный агротехнологический университет (Вятский ГАТУ) и разработчик BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования и научно-исследовательской деятельности. Партнерство предусматривает развитие программ подготовки специалистов, обновление методической базы и внедрение отечественных цифровых технологий в учебный процесс. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

С сентября 2026 г. студенты второго курса направления «Информационные системы и технологии» начнут изучать дисциплину «Современные языки программирования». Будущие ИТ-специалисты получат практические навыки разработки и автоматизации бизнес-процессов с использованием BPMSoft, low-code платформы со встроенными ИИ-инструментами.

Исполняющая обязанности заведующего кафедрой информационных технологий, бухгалтерского учета и статистики Вятского ГАТУ Лариса Козлова отметила, что развитие сотрудничества с отечественными ИТ-компаниями позволяет сделать подготовку студентов более практико-ориентированной.

«Современный агропромышленный комплекс невозможно представить без цифровых технологий. Сегодня ИТ-решения помогают автоматизировать производственные процессы, повышать эффективность управления и оперативно принимать решения. Поэтому мы стремимся дать студентам не только фундаментальную подготовку, но и практический опыт работы с востребованными российскими программными продуктами, такими как BPMSoft. Это расширяет профессиональные возможности выпускников: они смогут строить карьеру как в АПК, так и в других отраслях экономики в качестве разработчиков, бизнес-аналитиков, системных администраторов и специалистов по информационным системам», – сказала Лариса Козлова.

Руководитель направления «BPMSoft Образование» Юлия Голякина подчеркнула, что участие вендоров в образовательном процессе становится важным условием подготовки специалистов для российского ИТ-рынка.

«Работодатели сегодня ожидают, что выпускники уже знакомы с цифровыми платформами и готовы быстро включаться в реальные проекты. Добиться этого можно только при тесном взаимодействии бизнеса и университетов. Студенты должны получать практический опыт работы с современными технологиями еще во время обучения. Именно такой подход помогает формировать кадровый резерв для цифровой экономики и ускоряет внедрение отечественного программного обеспечения в организациях», – отметила Юлия Голякина.

Сотрудничество реализуется в рамках программы «BPMSoft Образование», которая стартовала в 2023 г. Сегодня к ней присоединились более 40 российских вузов, а обучение работе с low-code инструментами платформы прошли свыше 4 тыс. студентов. Программа направлена на подготовку специалистов, владеющих современными технологиями разработки и автоматизации бизнес-процессов.