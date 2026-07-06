CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Российский вендор «Инферит» стал партнером МГК «Информпроект»

Производитель оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры «Инферит» (кластер «СФ Тех» Softline) подписал соглашение о сотрудничестве с ИТ-компанией МГК «Информпроект». Партнеры будут развивать отечественные решения для контроля и управления ИТ-инфраструктурой, укрепляя технологический суверенитет российских организаций. Об этом CNews сообщили представители Softline.

МГК «Информпроект» — аккредитованная компания с 27-летним опытом в разработке и внедрении цифровых решений для корпоративного сектора и государственных учреждений. Специализируется на создании и развитии ИТ-платформ, которые позволяют системно применять искусственный интеллект в бизнес-управлении, инженерной деятельности и операционных процессах.

В портфеле МГК «Информпроект» — ИИ-решения для анализа информации, работы с нормативной и технической документацией. Продуктами и услугами компании пользуются свыше 200 клиентов по всей стране. Ее представительства открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Магнитогорске и Кирове.

Совместно с «Инферит» МГК «Информпроект» будет предоставлять возможности комплексной инвентаризации ИТ-инфраструктуры. Основой решения станет флагманский продукт вендора — система инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен».

ПО агрегирует данные из разных источников, нормализует и обогащает их для создания единой базы достоверной информации об ИТ-активах организации. Поставляет очищенные данные в популярные ITSM, ITAM и SAM-системы через готовые коннекторы либо открытый API.

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации
Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации цифровизация

«От столицы и до дальнего востока — мы создаем ИТ-платформы с высочайшим уровнем профессионализма. Уверены, что наши 27 лет экспертизы, аккредитация и 200 клиентов как гарантия качества станут надежной основой для нового партнерства с компанией “Инферит”», — сказал Иван Климов, заместитель директора по информационным технологиям ООО МГК «Информпроект».

«МГК “Информпроект” — это команда с глубокой экспертизой в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации. Объединение наших с партнером компетенций позволит комплексно закрывать такие актуальные потребности заказчиков, как интеллектуальный анализ данных и контроль оборудования и программного обеспечения», — отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию бизнеса «Инферит» (кластер «СФ Тех» Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

Мобильный интернет в России заработает быстрее благодаря нейросетям. Даже на старых сетях 4G

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

В России появится новый завод по производству ТВ, холодильников и планшетов стоимостью $400 млн

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Кибератаки на российские компании перестали быть примитивными. Теперь почти половина - сложные DDoS-атаки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще