Аналитики Staq назвали ключевые рабочие процессы, которые российские компании чаще всего осуществляют с помощью платформенных решений в 2026 году

Аналитики проекта Staq, предназначенного для цифровизации бизнеса в России, определили ключевые рабочие процессы, которые отечественные компании предпочитают выполнять с использованием платформенных решений в 2026 г. Также эксперты проанализировали данные российских компаний из нескольких ведущих отраслей и выделили процессы, которые чаще всего становятся точкой входа в платформенную автоматизацию и дают наиболее измеримый эффект в каждой конкретной индустрии. Для анализа были использованы данные клиентов Staq.

Вне зависимости от отрасли есть задачи, которые сегодня массово переводятся на платформенные решения. Эти задачи объединяет высокая частота повторений, большое количество участников, четкие сроки и необходимость фиксировать каждый шаг. Управление сервисными заявками является одним из самых важных запросов. Платформа превращает поток обращений в структурированный процесс: единая точка входа, автоматическая маршрутизация по типу и приоритету, контроль SLA, эскалация при нарушении сроков. Еще одна задача – техническое обслуживание и ремонт (ТОиР). Платформенные решения переводят ТОиР из аварийного режима в плановое автоматическое формирование нарядов по расписанию или показателям с датчиков, назначение исполнителей, контроль выполнения, история по каждой единице оборудования.

Кроме того, в списке подобных задач есть управление выездным персоналом. Платформа решает задачу на уровне логики процесса: учет геолокации, квалификации и загрузки специалистов, автоматическое назначение заявки ближайшему доступному исполнителю, мобильное приложение для фиксации работ на месте, автоматическое закрытие наряда после подтверждения. Важная задача – управление инцидентами и эскалациями. Любая операционная деятельность создает нештатные ситуации. Важно, как быстро о них узнают нужные люди и что будет дальше. Платформа задает этот маршрут заранее: по типу и критичности инцидента автоматически назначается ответственный, запускается таймер, при нарушении срока – эскалация на следующий уровень. Это превращает реакцию на инциденты из хаотичной в предсказуемую.

Главный запрос в ритейле – централизация сервисных процессов при сохранении гибкости на уровне отдельного объекта. Это означает единую платформу, где сотрудники любой точки подают заявки на ремонт, расходные материалы, технических специалистов, единый контроль SLA по всей сети, автоматические уведомления и эскалации, если объект не получит ответ в срок. Второй по востребованности процесс – обслуживание торгового оборудования. Кассы, холодильники, торговые автоматы, вентиляционные системы – в крупной сети это тысячи единиц со своим регламентом обслуживания. Платформа обеспечивает автоматические наряды, историю по каждому устройству, контроль сроков, интеграцию с IoT-датчиками для предиктивного обслуживания. Третий сценарий, набирающий популярность - управление внешними подрядчиками. Платформа позволяет включить подрядчиков в единый контур: они получают заявки в той же системе, фиксируют выполнение, проходят оценку качества.

В производстве также есть ключевые задачи, которые чаще всего решаются с помощью платформенных решений. Наиболее запрашиваемый блок – управление производственными заданиями и сменными отчетами. Платформа уровня MES позволяет переводить плановые задания в цифровые наряды для каждой смены и участка, фиксировать фактическое выполнение в реальном времени, автоматически сравнивать план и факт, видеть причины отклонений без разбора бумажных журналов постфактум. Второй процесс – мониторинг оборудования и контроль технологических режимов. Интеграция с IoT-датчиками позволяет платформе получать данные о состоянии оборудования в режиме реального времени. На основе данных формируются предиктивные задания на обслуживание. Третий процесс – управление качеством и несоответствиями. Выявленный брак, несоответствие стандарту запускают цепочку действий. Платформа превращает этот процесс из бумажного в цифровой.

Ключевой запрос в логистике – управление парком техники и планирование работ. Единая платформа аккумулирует данные о техническом состоянии каждой единицы, истории обслуживания, пробеге и наработке моточасов. На основе этих данных формируются планы ТОиР и заявки на внеплановый ремонт. Второй востребованный процесс – диспетчеризация и контроль выполнения рейсов. Платформа позволяет фиксировать маршрут, время отправления и прибытия, отклонения от плана, статус груза на каждом этапе. Это не только операционный контроль – это данные для последующей аналитики. Третий процесс, который заметно активизировался в последний год, – управление подрядными перевозками. Когда часть маршрутов отдана на аутсорс, важно включить подрядчиков в единый цифровой контур., где есть постановка задания, подтверждение принятия, фиксация выполнения, оценка.

В 2026 г. платформенный подход продолжает набирать популярность в России, и это вполне объяснимо. Платформенный подход позволяет объединить системы в единую архитектуру управления, обеспечивая прозрачность, экономию и гибкость. Кроме того, он помогает компаниям запустить процессы по цифровой трансформации бизнеса. Переход от десятков сервисов к единой платформе – это важная стратегическая трансформация. Для компаний это означает больше, чем просто удобство. В данном случае речь про новый уровень управляемости, прозрачности и контроля.