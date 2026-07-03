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В России локализовано производство электронных модулей на заводе ЦТС

Завод ЦТС (холдинг GS Group) объявил о запуске производства электронных модулей — высоковольтных плат и плат питания — для отечественного производителя печатной техники «Катюша». Уже в августе будет отгружена партия из 50 тыс. штук.

ЦТС осуществляет полный цикл сборки электронных модулей – от выводного монтажа компонентов до тестирования и упаковки. В первую партию войдут два типа плат – высоковольтная печатная плата, рассчитанная на работу с повышенным напряжением (HV board) и плата питания (Power board), которая распределяет и преобразует питание для устройства. Сборка одной единицы занимает от 60 до 90 секунд.

«Межотраслевая кооперация внутри страны помогает решать задачи импортозамещения и расширения экосистемы устройств в различных сферах радиоэлектроники. Такое взаимодействие становится драйвером роста для всей отрасли в целом: если раньше российские технологичные компании в значительной степени опирались на зарубежных партнеров, то сегодня все больше интересных решений рождается на отечественной основе», – отметил коммерческий директор ЦТС Егор Макеев.

Уже сейчас в устройствах «Катюша» используются отечественные материнские платы и считыватели бесконтактных карт доступа, в том числе на российском текстолите. Это часть стратегии компании по постепенному увеличению доли отечественной ЭКБ в продукции.

«Для нас кооперация с российскими производителями – не разовая акция, а системная работа. Проект с ЦТС позволит выпускать принтеры и МФУ с новыми отечественными печатными узлами, которые ранее приходилось импортировать. Подобные проекты позволяют снижать стоимость продукции для конечного заказчика и делать российскую технику более конкурентноспособной. Именно в этом направлении мы и будем двигаться дальше», – сказал управляющий директор ГК «Катюша» Дмитрий Владимиров.

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Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

По данным Минпромторга России, объём регулируемого рынка печатной техники в 2025 г. составил 315 тыс. устройств. По итогам прошлого года «Катюша» реализовала более 100 тыс. принтеров и МФУ, а производственные мощности компании уже сегодня превышают 300 тыс. устройств в год.

Спрос на отечественную печатную технику со стороны государственных учреждений и крупного бизнеса постепенно растёт, и «Катюша» готова полностью его закрывать.

Проект ЦТС и «Катюши» и позволяет решить сразу две задачи: загрузить мощности контрактного производства и получить ещё один отечественный электронный модуль по конкурентной цене для использования в печатной технике.

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