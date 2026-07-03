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Цифровые решения Подмосковья помогут развивать сервисы для жителей ЛНР

Московская область и Луганская Народная Республика сотрудничают в сфере цифровых сервисов. Подмосковье передало ЛНР права на использование проекта «МОе Подмосковье» – цифровой экосистемы, на базе которой в регионе работают сервисы для жителей в сферах культуры, спорта, образования, социальных услуг, библиотечного обслуживания и досуга в парках. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Главная ценность любого цифрового решения – это его польза для людей. Подмосковье накопило значительный опыт создания и развития таких проектов и готово делиться ими с другими регионами. Мы передаем коллегам не отдельное решение, а целую платформу, которая уже доказала свою эффективность и ежедневно помогает пользователям получать услуги быстрее и удобнее. Специалисты ЛНР смогут самостоятельно развивать ее, создавать новые сервисы и адаптировать их под потребности своих жителей. Это пример того, как успешные региональные практики могут масштабироваться и приносить реальную пользу людям», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Передача цифровых решений состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Московской области и Правительством Луганской Народной Республики в сфере развития информационно-телекоммуникационных технологий.

«МОе Подмосковье» – это многофункциональный цифровой помощник, объединяющий информацию и услуги для жителей и гостей Московской области. Им пользуются более 2,3 млн человек. Сервис обеспечивает мгновенный доступ к сведениям о парках, домах культуры, библиотеках, соцуслугах, а также культурно-досуговых и спортивных мероприятиях региона, и предоставляет удобный механизм записи на выбранные события.

Раздел «Спорт» на платформе содержит информацию о более чем 500 спортивных объектах, свыше 2,2 тыс. спортивных секций и 3,7 тыс. тренеров.

С помощью раздела «Библиотеки» пользователи могут получить сведения о 915 региональных библиотеках, в фондах которых насчитывается более 13 млн книжных экземпляров.

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В разделе «Дома культуры» представлено более 850 региональных домов культуры, около 13 тыс. кружков и более 12 тыс. преподавателей. Кроме того, через сервис можно бронировать помещения для проведения мероприятий и занятий.

Любители активного отдыха в разделе «Парки» могут изучить информацию о 212 парках Московской области, маршрутах для прогулок и достопримечательностях, а также воспользоваться сервисами бронирования объектов на территории парков.

Кроме того, платформа объединяет данные о социальных учреждениях региона, специалистах, оказывающих социальные услуги, средствах реабилитации, доступных для аренды, и социальном такси.

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