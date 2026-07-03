ФНП: число бумажных документов, переведенных в электронный вид, выросло на 10%

За первые шесть месяцев 2026 г. российские нотариусы перевели в электронный вид с сохранением юридической силы почти 702 тыс. бумажных документов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Кроме того, все больше нотариальных документов создается изначально в цифровой и машиночитаемой версиях. Об этом CNews сообщили представители Федеральной нотариальной палаты.

Один из самых распространенных поводов обращения к нотариусу за удостоверением равнозначности электронного документа бумажному — необходимость срочно переправить в другой город согласие родителя на выезд ребенка за границу или супруга на сделку, доверенность, заявление о вступлении в наследство, свидетельство о рождении ребенка, различные корпоративные документы и многое другое.

Также растет число обращений за переводом цифровых документов из одного формата в другой. В 2025 г. их количество увеличилось в семь раз. Такая потребность возникает, когда у человека есть документ, удостоверенный электронной подписью, но система нужного ведомства или организации не принимает его. Простое преобразование в такой ситуации не работает — действие электронной подписи не сохранится.

Перевод оборота документов в электронный формат — задача общефедерального масштаба. В госсекторе она решается в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». И нотариат уже многие годы является значимым драйвером развития в данном направлении.

Становится все больше и нотариальных документов, которые изначально изготовлены в электронном виде. Так, с каждым годом растет число дистанционных нотариальных сделок, когда участники не могут встретиться в одном месте и идут каждый к удобному для себя нотариусу. В 2025 году их стало на 11% больше. Удостоверение договора или соглашения в таком случае происходит по видеосвязи, все документы подписываются через планшеты нотариусов и по умолчанию предоставляются сторонам в цифровом виде.

Любой нотариальный документ, созданный в цифровом виде, сегодня можно проверить через специальный сервис на портале ФНП. Он дает возможность узнать, является ли редакция документа актуальной. То есть, если после его удостоверения нотариус вносил в него изменения для исправления технических ошибок, — система выдаст соответствующий результат. Также в свободном доступе действуют реестры доверенностей и их отмены, уведомлений о залоге движимого имущества и наследственных дел. Всего за 2025 г. к публичным реестрам и сервисам нотариата направлено более 58 млн запросов.

1 июля Единой информационной системе (ЕИС) нотариата, на базе которой создаются и хранятся все электронные нотариальные документы, а также в целом развивается цифровой нотариат России, исполнилось 12 лет. ЕИС нотариата была разработана и создана, а также поддерживается и развивается Федеральной нотариальной палатой исключительно за счет средств самого нотариата. В основе системы — собственные разработки ФНП и экспертов нотариата. За время ее работы в системе не было ни одной утечки информации и персональных данных. Помимо тех цифровых возможностей, которые дает ЕИС нотариата, сюда вносится информация обо всех совершенных в стране нотариальных действиях. Никакие третьи лица не могут ее удалить, переписать или добавить что-то от себя. На сегодняшний день система содержит более 386 млн записей, а суммарный объем данных в ней превышает 616 Тб.